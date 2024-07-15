特朗普遇刺｜｢美國英雄｣翻轉選情？金燦榮：美遭遇第三次資本分裂

美國前總統特朗普（Donald Trump）7月13日在賓州造勢活動上遭遇槍擊。美國問題專家、中國人民大學國際關係學院教授金燦榮認為，特朗普一旦因此宗事件被確立為「美國英雄」形象，選情會對美國現任總統拜登（Joe Biden）非常不利，且未來美國兩黨競爭或將更為激烈，背後反映的是美國內部第三次的資本分裂。



內媒《觀察者網》報道，金燦榮分析，現在美國兩黨政治非常激烈，甚至走向極端化，認為這宗事件對於特朗普的選情會是「利好」。金燦榮解釋，特朗普遭槍擊後，有一張照片流傳很廣，即特朗普臉上流著血，高舉著拳頭表示要繼續戰鬥，背後是美國國旗。現在特朗普已經被塑造成「英雄形象」，有人甚至已把這張照片和自由女神拼在一起了，一個戰鬥者、一個捍衛美國民主的形象就出來了。

美國前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在賓州巴特勒（Butler）舉行的造勢活動上遭遇槍擊，子彈擊中特朗普右耳，當場血灑演講台。（X@thogge）

金燦榮直言，特朗普一旦被確立為「美國英雄」這樣的形象，選情會對拜登非常不利。以特朗普的個性，這事肯定會激發他的鬥志，他也會充分利用這次暗殺未遂事件，所以「下面我們能看到的只能是兩黨競爭的更厲害」。

金燦榮指出，近年來美國兩黨政治質量惡化，原來兩黨都還是溫和派佔上風，雖然政見不同，但不是那麼極端，很多事情還可以合作，但現在兩黨政治也越來越走向極端化。以前美國人很驕傲，認為他們有一種「英美式妥協」，和法國那種容易走極端的政治氛圍不同，但現在他們也很極端，做事不顧後果，溫和派的餘地越來越少

輔以美國如今貧富差距在拉大，中產階級萎縮，社會分化嚴重，很多具體的社會矛盾，例如移民、經濟政策，對立的非常嚴重。尤其，美國的資本集團正在分化，「這也是兩黨政治分化的根本原因」。

特朗普遇刺後，支持者舉牌祈禱。（Reuters）

「如果資本集團分裂，那就麻煩了，那是真正的分裂，會有內戰的風險」，金燦榮表示，美國歷史上就遇到過好幾次這種情況，從建國初期的親英貿易資本和親法貿易資本的分裂，到第二次英美戰爭後貿易資本和工商資本的分裂，都把美國推到了內戰的邊緣，直到最終美國內戰的爆發。

「我認為今天美國已經遇到了第三次資本分裂」，金燦榮受訪時介紹，資本集團分成了虛擬資本、全球資本和實體資本、本土資本，華爾街代表的就是虛擬資本加全球資本，地理分布上主要集中在東西海岸，拜登就是他們的代表；實體資本和本土資本位於內陸地區，特朗普就是他們的代表。資本分化是美國政治混亂的根源，這個問題處理不好，美國是要出大事的。