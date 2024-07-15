特朗普遇刺無礙是「神蹟」？　「上帝創造特朗普」的美國宗教政治

經過子彈驚險擦耳、只差一兩吋就可能中腦身亡的「獨狼式」刺殺事件之後的一天，特朗普（Donald Trump）在當地時間7月14日已來到美國大選關鍵搖擺州威斯康星（Wisconsin）最大城市密爾沃基（Milwaukee），準備如期出席15至18日舉行的共和黨全國黨代表大會，正式接受共和黨的總統候選人提名，並公布其副手人選。

從其遇刺現場片段來看，特朗普似乎真的是剛好在子彈飛來之前把頭轉向其右邊，才避過了子彈穿腦之難。形容其為「神蹟」實不為過。

「上帝」救了特朗普？

特朗普自己，在其遇刺後第二段社交媒體聲明中，就聲言是「只有上帝阻止了不可想像的事情發生」，呼籲美國人「團結起來」、「不要容許邪惡戰勝」。

特朗普副手大熱門人選之一、俄亥俄州共和黨聯邦參議員萬斯（J.D. Vance）在特朗普被槍擊後已將刺殺事件的矛頭指向拜登（Joe Biden）競選宣傳，特朗普口中的「邪惡」指的是誰，可算是不言自明。

將特朗普遇刺無礙指向「上帝」所為的，當然不只有特朗普本人。曾參加共和黨總統初選的特朗普堅定支持者、生物科技富商拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy），以至另一特朗普副手大熱、佛羅里達州聯邦參議員魯比奧（Marco Rubio），全都聲言是上帝「保護了」特朗普。

從我們的角度來看，這種說法似乎是一種頗為貼切的比喻，但從美國右翼的基督教民族主義來看，這並不是比喻，而是事實。

特朗普自己也經常以這種聽起來幾乎超乎現實的宗教論述作為宣傳。

例如他在本年初就在其社交媒體Truth Social上發布了一段長近3分鐘的宣傳片。片段從一開頭便說：「在1946年6月14日（按：特朗普出生日期），上帝俯視衪計劃中的天堂並說，我需要一個看守人。所以上帝給了我們特朗普。上帝說，我要一個願意天光前起床，修理好這個國家，全日工作、對抗馬克斯主義者，吃晚飯，然後回到橢圓形辦公室，到午夜之後還在同各國領袖開會的人。所以，上帝創造了特朗普。」

「上帝創造特朗普」的宣傳影片：

不少不相信宗教的自由派看到這段宣傳片，幾乎是把它當作惡搞片段來看待。但在美國部份福音派和基督宗教的論述中，特朗普確實是上帝派來修理這個世界的特別角色。

這一次，特朗普遇刺大難不死，遭槍擊流血走下講台之際還在背後美國國旗飄揚的背景下高舉拳頭呼喊「戰鬥、戰鬥」，對他們而言，更可算是上帝再一次告知世人他選定了特朗普的啟示。

一位德州福音派巨型教會的牧師Robert Jeffress就曾表示，「基督教徒感覺到他們正處於一場正義與邪惡之間關乎存亡的文化戰爭之中，而他們想要的是一個像特朗普一樣能夠取勝的戰士。」

被選中的「異教徒」？

特朗普，從來不是一個合格的基督徒。他曾被問及他最喜歡的《聖經》經文是什麼。正常的共和黨政客，就算不像前副總統彭斯（Mike Pence）那般虔誠，也會準備好一兩句來應付。然而，特朗普卻顧左右而言他，說不出個所以然來。

他自己的個人德行，更是違反基督教道德。從2016年爆出他聲言可以隨意抓女性下體的錄音，到去年和本年定罪與強姦有關的E. Jean Carroll誹謗民事案，再到本年使他變成第一位刑事罪成前/現任總統的「艷星封口費」商業文件造假案，都反映出他的「不道德」。

但早在特朗普第一任期，特朗普的福音派支持者已經為支持特朗普找到了《聖經》中的根據。他們認為特朗普就是舊約《以賽亞書》中的古列（Cyrus the Great，今譯「居魯士大帝」或「塞魯士大帝」，公元前六世紀的波斯帝國創建者）。

古列，雖然不是猶太人，也不相信猶太人的宗教，但在《聖經》記載之中，他卻是上帝的工具，讓被流放在巴比倫的猶太人回到以色列重建他們的神廟。特朗普，像古列一樣，明顯不是信仰上帝的人，卻是上帝用來拯救基督教徒的天選之人。

15世紀法國畫家Jean Fouquet筆下的《居魯士大帝和猶太人》（Wikimedia Commons）

《以賽亞書》中將古列描述成「受膏者」（也即是被上帝選中的人）的章節是第45章，而特朗普剛好也就是第45任美國總統。從世俗的眼光來看，這當然一種偶然。但從部份信仰者的角度來看，這就是上帝選中特朗普的啟示。

從美國不少福音派領袖，到以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu），都曾將特朗普與古列相提並論。2018年，一個以色列教育組織甚至鑄造了紀念銀幣，一面是特朗普，另一面是古列。

上文提及的福音派牧師Robert Jeffress就曾表明，保守派基督徒支持特朗普是因為他基於經文的政策，而不是他個人的信仰虔誠。

特朗普將自己大難不死歸因於上帝。（網站截圖）

曾在多家大學和宗教組織任職的美國神學家Robert Michael Franklin Jr.則指出，特朗普與古列的對比是一個「強大的文學形象（trope）」，這是一個「讓好的事情變成可能、因而獲讚譽為英雄的壞人」，「在這個敘事之下，特朗普真的不能犯錯，他的錯都是對的。」

對於這一次特朗普遇刺，政治學者Ian Bremmer向CNN表示，在密爾沃基的共和黨全國黨代表大會上，特朗普將會以獲基督耶穌從死裏救活的門徒拉撒路（Lazarus）一般的形象出現。而特朗普在槍擊後先躲在講台後，繼而在特勤人員包圍中站起來高舉拳頭的畫面，也正好切合了英文中「復活」（resurrection）一詞的拉丁詞源－－也即是重新起來的意思。

從特朗普本來就有的「受膏者」形象來看，無論人們是否相信神蹟，這一次「神蹟」一般的刺殺事件，無疑將成為「上帝創造特朗普」的政治宣傳中極具說服力的最新情節。