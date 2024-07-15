特朗普遇刺｜槍手舊同學：他射擊嚴重脫靶技術太差　被拒加入校隊

美國前總統特朗普（Donald Trump）7月13日在賓夕法尼亞州巴特勒出席共和黨拉票活動期間遇刺受傷。已被特勤局特工開槍擊斃的20歲槍手克魯克斯（Thomas Matthew Crooks，暫譯）身份被公開後，他生前的過去亦隨之曝光。



克魯克斯曾就讀貝塞爾公園高中（Bethel Park High，前譯：伯特利公園）。該校射擊隊現任隊長馬赫（Frederick Mach）指槍手曾想加入校隊，但因技術太糟被拒。

該校有一個50英呎（約15米）長、21英呎（約6.4米）寬，有7條射擊道的射擊場。射擊隊成員使用德國安許姿（Anschutz）所生產的0.22口徑的單發氣動步槍。

特朗普遇刺：2024年7月14日，美國賓夕法尼亞州，20 歲槍手克魯克斯（Thomas Matthew Crooks，暫譯）的舊同學科勒（Jason Kohler）接受媒體訪問。（Reuters）

表現差到校隊拒收

他的同學墨菲（Jameson Murphy）憶述說，克魯克斯開槍脫靶，擊中左邊的牆壁，完全沒有擊中目標。墨菲回憶道，克魯克斯的射擊最終與目標相距20英呎（約6米）。

墨菲說：「他試過了……但射太糟了，以至於他無法入選校隊，[他來到]第一天後就離開了。」

差不多同時期參加徵選的邁爾斯（Jonathan Myers）則說，「他不僅沒有入選，還被要求不要再來，因他的射擊太差，被認為很危險。」

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「笑談」校內用槍 同學極警惕

《紐約郵報》7月14日稱，克魯克斯2022年高中畢業。他的舊同學科勒（Jason Kohler）說，在學期間的克魯克斯是一個孤獨的人，且經常受到欺凌。他又指對方曾因穿打獵服裝上課「聞名」。不過，暫未知更多有關他被欺凌的細節。

他憶述克魯克斯上射擊課時講過一些關於在校內用槍的低級玩笑，這讓同學對他保持高度警戒。

另有舊同學在13日案發後向《紐約郵報》說，「我會認為他是共和黨支持者。」

舊同學德安吉（Sarah D'Angelo）稱他從沒有公開談論政治觀點，也沒有提過討厭特朗普。克魯克斯有「幾個朋友」，但沒有一個完全的朋友群體。她還記得他曾上堂時用手提電腦玩電子遊戲。

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美國《華爾街日報》等媒體報道，當局在克魯克斯車上發現爆炸裝置，家中亦有製造炸彈材料。FBI已證實，在其車上查獲可疑裝置，而克魯克斯使用的AR型步槍是由父親合法購買。當局認為他是單獨犯案，對社區已沒有其他威脅。FBI強調，調查仍處於早期階段，尚未掌握疑犯的意識形態，查出背後動機是首要任務之一。

綜合媒體說法，克魯克斯登記為共和黨選民，但亦曾向與民主黨有關的委員會捐款。

據美媒較早前引述消息人士稱，槍手當時從集會會場旁邊的一棟建築物天台施襲、距離特朗普約180米至275米，用AR式半自動步槍發射8發子彈。現在片段所見，槍手事後倒斃於該座平頂建築物天台。在他開槍不久後，特勤局人員將他擊斃。