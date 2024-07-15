特朗普遇刺｜商家熱銷「振臂高呼」T恤　保守派KOL：利潤全數捐他

美國前總統、今年總統大選的共和黨候選人特朗普（Donald Trump）遭槍手襲擊後僅數小時，市面上不少人和商家已看準商機，利用事發時特朗普標誌性的照片印製T恤，試圖從中獲利。



據美媒報導，美國知名右翼喜劇演員、KOL Hodge Twins在社交媒體X上發佈了T恤樣式圖，售價每件35美元（約273港元）當中印有特朗普遭到襲擊後向集會現場的支持者舉起拳頭示意的照片，配有「FIGHT! FIGHT!（鬥爭！鬥爭！）」的標語。他還在帖文中表示：「這件衣服100%的利潤將被捐給特朗普的競選活動。」

另一位用戶在X上發佈穿着印有同樣圖案的衣服，並配文稱：「他們已經把特朗普被槍擊的照片印在商店（出售）的T恤上了。」

此外，美國體育文化內容平台Barstool Sports的創始人Dave Portnoy也在其公司網站上發佈了出售同款襯衫的廣告。還有其他當地商家紛紛推出相關的T恤，並配以「槍擊讓我更強大」、「我永遠不會停止為美國而戰」等標語。

專注美國市場的中國跨境電商平臺敦煌網（DHgate）資料顯示，自今年1月以來，選舉相關紀念品交易量每月增長超過40%，3月份環比增長超過110%。