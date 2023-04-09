泰國面對低出生率煩惱　研究估計當地2029年變成「超高齡」國家

研究指出，泰國過去三年的新生人口不斷減少，預計泰國將在2029年成為「超高齡」國家。



《曼谷郵報》星期天（4月9日）報道，開泰研究中心（K-Research）公布新數據稱，在2020年至2022年間，泰國的新生兒和青少年人數有所下降；尤其在冠病疫情暴發那年，泰國新生兒人數急劇下降，並在往後兩年持續減少，而同期的死亡率也在不斷攀升。

數據顯示，泰國當前的新生兒出生率為每年0.76%，而青少年只佔人口的1.33%。

這一數字與1963年至1983年嬰兒潮時代的爆炸性人口增長形成鮮明對比，當中有一百萬人將在今年年滿60歲。

研究員說，有許多因素導致人口出現下降趨勢，如冠病疫情導致人們對財務穩定存有不安全感，導致部分人選擇不生小孩。

另有專家表明，低生育率的情況很難扭轉，因為泰國社會已經改變，人們如今也得擔心不斷增加的家庭債務和老年人的醫護需要。此外，政治分化和教育成本也影響了人們的生育決定。

新興經濟體需廉價勞動力 人口老化將打擊泰國發展

低生育率將加劇社會老齡化問題，並出現勞動力短缺、消費萎縮、社保財政收支不平衡等一系列社會問題。

泰國的人口結構發展趨勢與其他亞洲國家如日本和新加坡一致，但泰國仍是新興經濟體，需要廉價勞動力和壯大中產階級，人口提前老齡化將打擊泰國的經濟和社會發展。

本文獲《聯合早報》授權轉載

