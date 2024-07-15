特朗普遇刺震驚全球　英媒：英國急加強查理斯三世保安措施

俄衛網7月15日稱，據英國《旗幟晚報》（Evening Standard）報道，美國總統候選人特朗普（Donald Trump，又譯川普）遭「刺殺未遂」後，英王查理斯三世（King Charles III）17日出席新一屆議會開幕式的安全措施將得到加強。



2024年7月13日，共和黨總統候選人、美國前總統特朗普（Donald Trump）在美國賓夕法尼亞州（Pennsylvania）的競選活動期間遇刺。（Reuters）

《旗幟晚報》指，當國王查理斯三世7月17日離開白金漢宮前往西敏宮出席議會召開第一次會議時，倫敦市中心將採取大規模行動以確保查理斯安全。

報道稱，議會大廈附近自15日已經開始設置路障，預計17日當日數百名警察將在白廳街（Whitehall Street）及附近街道上為查理斯提供安全保障，建築物的屋頂也將部署狙擊手。

圖為英王查理斯三世與王后卡米拉2024年3月31日乘車抵達位於倫敦西部溫莎城堡（Windsor Castle）的聖喬治教堂（St George's Chapel）出席復活節彌撒。（Reuters）

由於遭遇槍擊，特朗普7月13日被迫中止在賓夕法尼亞州（Pennsylvania）的競選活動。根據美國聯邦調查局發出的聲明，當局正以謀殺和潛在恐襲調查特朗普遇刺案。