特朗普遇刺震驚全球 英媒：英國急加強查理斯三世保安措施
撰文：外部來稿(國際)
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俄衛網7月15日稱，據英國《旗幟晚報》（Evening Standard）報道，美國總統候選人特朗普（Donald Trump，又譯川普）遭「刺殺未遂」後，英王查理斯三世（King Charles III）17日出席新一屆議會開幕式的安全措施將得到加強。
《旗幟晚報》指，當國王查理斯三世7月17日離開白金漢宮前往西敏宮出席議會召開第一次會議時，倫敦市中心將採取大規模行動以確保查理斯安全。
報道稱，議會大廈附近自15日已經開始設置路障，預計17日當日數百名警察將在白廳街（Whitehall Street）及附近街道上為查理斯提供安全保障，建築物的屋頂也將部署狙擊手。
由於遭遇槍擊，特朗普7月13日被迫中止在賓夕法尼亞州（Pennsylvania）的競選活動。根據美國聯邦調查局發出的聲明，當局正以謀殺和潛在恐襲調查特朗普遇刺案。
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