特朗普重寫黨大會演講稿「聚焦團結國家」　預告「非常精彩」

撰文：官祿倡
出版：更新：

美國《華盛頓觀察家報》（Washington Examiner）7月14日報道，美國前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在遇刺後受訪表示，他將徹底重寫將於周四（18日）在共和黨全國代表大會（Republican National Convention）上發表的演講稿，旨在呼籲國家團結。

特朗普表示，他原先準備的講稿內容主要針對現總統拜登（Joe Biden）的政策，但槍擊事件令講稿「將完全不同」，並指這次針對自己的襲擊已完全改變原來的競選活動計劃。

他又指，當時他重新站起來時看來台下觀眾沒有離開，他自覺需要告訴大家，他與國家都沒事的。「那一刻，民眾散發出的能量，他們就站在那裏；很難描述那種感覺，但我知道全世界都在看著。我知道歷史會對此做出審判，我知道我必須讓他們知道我們沒事。」

美國前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在賓州巴特勒（Butler）舉行的造勢活動上遭遇槍擊，子彈擊中特朗普右耳，當場血灑演講台。（X@thogge）

今次共和黨全國代表大會由15日召開，直至18日結束，特朗普計劃在最後一日演講，並形容「這是一個讓國家團結起來的機會」。回憶受擊瞬間，他受訪時好似絲毫不懼：「我很少將目光移開人群（轉頭看圖表）」，並指若自己當時不轉頭，很大可能命喪當場。

特朗普親述遇刺驚險一刻：若無轉頭看圖表可能就死了特朗普抵威斯康星州如期出席共和黨全國代表大會　落機再舉拳振臂特朗普遇刺｜共和黨人矛頭指民主黨？　美國近年政治暴力升溫背後
特朗普
美國大選2024
拜登
美國
美國總統選舉