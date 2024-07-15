特朗普重寫黨大會演講稿「聚焦團結國家」　預告「非常精彩」

美國《華盛頓觀察家報》（Washington Examiner）7月14日報道，美國前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在遇刺後受訪表示，他將徹底重寫將於周四（18日）在共和黨全國代表大會（Republican National Convention）上發表的演講稿，旨在呼籲國家團結。



特朗普表示，他原先準備的講稿內容主要針對現總統拜登（Joe Biden）的政策，但槍擊事件令講稿「將完全不同」，並指這次針對自己的襲擊已完全改變原來的競選活動計劃。

他又指，當時他重新站起來時看來台下觀眾沒有離開，他自覺需要告訴大家，他與國家都沒事的。「那一刻，民眾散發出的能量，他們就站在那裏；很難描述那種感覺，但我知道全世界都在看著。我知道歷史會對此做出審判，我知道我必須讓他們知道我們沒事。」

美國前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在賓州巴特勒（Butler）舉行的造勢活動上遭遇槍擊，子彈擊中特朗普右耳，當場血灑演講台。（X@thogge）

今次共和黨全國代表大會由15日召開，直至18日結束，特朗普計劃在最後一日演講，並形容「這是一個讓國家團結起來的機會」。回憶受擊瞬間，他受訪時好似絲毫不懼：「我很少將目光移開人群（轉頭看圖表）」，並指若自己當時不轉頭，很大可能命喪當場。