特朗普遇刺｜特勤局長：加強保安計劃　有信心共和黨大會順利舉行

美國前總統、共和黨候選人特朗普（Donald Trump，又譯川普）7月13日遭遇槍擊暗殺事件，事後負責保護特朗普的美國特勤局（US Secret Servcies）成為眾矢之的。特勤局局長15日發聲明指，將全力配合獨立調查，並已檢討和加強為共和黨全國代表大會（Republican National Convention）制定的安全計劃，有信心活動順利舉行。



前總統特朗普13日遭遇行刺後，負責保護他的特勤局被質疑失職。由共和黨主導的眾議院監督與問責委員會（House Committee on Oversight and Accountability）已就事件傳召特勤局局長奇特爾（Kimberly Cheatle）本月22日出席國會聽證會。

特朗普遇刺：特勤局人員蜂擁而上包圍特朗普，護送他離開。(Reuters)

奇特爾15日在特勤局網站發聲明表示，將全力配合總統拜登（Joe Biden）14日提出的獨立調查，以及與國會委員會就任何監督行動展開合作。

聲明同時指，在13日發生槍擊事件後，特勤局已檢討並加強為共和黨全國代表大會（Republican National Convention）制定的安全計劃，有信心這場15日在密爾沃基揭幕的活動能順利舉行。

美國特勤局（US Secret Services）局長奇特爾（Kimberly Cheatle）官方肖像。（美國特勤局官方網站）

特勤局也就總統候選人特朗普的保安計劃作出調整，確保他在共和黨全國代表大會及剩餘競選活動期間的人身安全。

負責保護美國高級政要安全的特勤局於1865年成立，有約8,300僱員。受特勤局保護的不僅有總統和副總統，還有參選總統的候選人、前任總統等。