特朗普邀黑利參加共和黨全國代表大會　美媒：團結黨內勢力

美媒7月15日引述消息指，美國共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump，又譯川普）曾致電美國前聯合國代表黑利（Nikki Haley），邀請她參加7月15日起在威斯康星州舉行的共和黨全國代表大會（RNC）。



特朗普將在共和黨全國代表大會獲正式提名為共和黨總統候選人，預計將宣布其副總統人選。

彭博社7月15日報道，不願具名人士引述一段私人對話稱，特朗普13日在賓夕法尼亞州（Pennsylvania）的競選集會險遭暗殺後向黑利發出邀請，他的身邊人士認為，邀請黑利出席共和黨全國代表大會，是為團結共和黨內部。

2024年7月14日，在美國威斯康辛州密爾沃基舉行的共和黨全國代表大會舉行前夕，大會發言人Amber Rose站在講台前。（Reuters）

報道指，特朗普在13日的襲擊中右耳受傷，得到廣泛慰問，特朗普藉此機會召喚那些原本可能還猶豫不決的人。

另據其他知情人士說，黑利定於16日的共和黨全國代表大會發表講話。她作為前南卡羅來納州長，在共和黨初選中的得票率僅次於特朗普。

左圖：2024年1月16日，美國共和黨總統候選人、美國前總統特朗普在新罕布什爾州阿特金森的競選集會上發言。（Reuters） 右圖：2024年1月16日，美國前駐聯合國大使黑利在新罕布什爾州一間酒店出席競選集會。（Reuters）

共和黨全國代表大會7月15日至18日在威斯康星州密爾沃基市（Milwaukee）舉行。

本文獲《聯合早報》授權轉載

