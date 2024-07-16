特朗普副手萬斯55個事實：PayPal創辦人捐助競選　受虎媽啟發出書

誰是萬斯（JD Vance）？隨着特朗普（Donald Trump，又譯川普）宣布其副手人選，這位年輕的美國人進入大眾視野。

「我是誰？」這個問題一直困擾着這位39歲的俄亥俄州參議員。他的權力之路始於2016年暢銷回憶錄《絕望者之歌》（Hillbilly Elegy）的出版，並在本週達到了高潮，前總統特朗普選擇他作為2024年大選的競選夥伴。

本文轉載自微信公眾號「尚道戰略」。



在這八年間，萬斯經歷了一次戲劇性的——在批評者看來非常可疑的——政治轉變：從自稱「永不支持特朗普」的藍領詩人和保守派，變成了強硬的MAGA忠實擁護者和前總統的堅定捍衛者。萬斯聲稱自己對特朗普有了真心的改觀，而批評者則認為他是順應時代變化而變得虛偽。

2024年7月15日，美國共和黨副總統候選人萬斯（J.D. Vance）與共和黨總統候選人、前總統特朗普（Donald Trump）一同出席在威斯康星州舉行的共和黨全國代表大會 (RNC) 。（Reuters）

如今，萬斯正扮演一個角色，這個角色有時看起來是無法填補的：成為一個認為自己在政治上無與倫比的人的政治夥伴。在參議院，萬斯培養了雙重身份，既是特朗普的關鍵盟友，也是共和黨民粹主義-民族主義派的領導者。但作為副總統候選人，他將會怎樣？

以下是一些線索，這些線索來自他的回憶錄、他的寫作和公開講話、大量的推文以及今年早些時候他接受《政治報》（POLITICO）系列採訪的摘錄。

關於萬斯的55個事實

1. 「我會第一個承認，我這輩子沒有什麼偉大的成就，」萬斯在2016年暢銷回憶錄《絕望者之歌》開頭寫道，這本書講述了他在後工業時代俄亥俄州的工人階級家庭中成長的生活。「我不是參議員、州長或前內閣部長。我沒有創辦過價值十億美元的公司或改變世界的非營利組織。」

2. 2015年，在耶魯法學院畢業兩年後，萬斯加入了由矽谷大亨蒂爾（Peter Thiel，PayPal共同創辦人之一）經營的風險投資公司Mithril Capital。

3. 2016年，他宣布計劃從加州搬回俄亥俄州，創辦了一個名為「我們的俄亥俄復興」（Our Ohio Renewal）的非營利組織，致力於「讓處於不利地位的兒童更容易實現他們的夢想」。

4. 2022年11月，他在蒂爾捐贈的超過1000萬美元的幫助下，當選為俄亥俄州的美國參議員。這是他的第一個公職。

5. 本周一，他被提名為特朗普的競選夥伴。

2024年7月15日，美國共和黨副總統候選人萬斯（J.D. Vance）出席在威斯康星州密爾沃基舉行的共和黨全國代表大會 (RNC) 首日，在座位上向與會者揮手致意。（Reuters）

6. 在回憶2011年第一次見到蒂爾時，萬斯寫道：「（蒂爾）表達了一種感覺……我迷戀於成就本身，而不是為了某種有意義的目標，而是為了贏得社會競爭。我擔心自己優先考慮追求成就而非品格，這種擔憂變得更加重要：追求什麼？」

7. 他於1984年8月2日出生在俄亥俄州米德爾頓，這是一座位於辛辛那提（Cincinnati）以北30英里和代頓以南20英里的工業城市。

8. 他的外祖父母吉姆和邦妮·萬斯（Jim and Bonnie Vance）——被稱為「外公」（Papaw）和「外婆」（Mamaw）——在20世紀40年代末從肯塔基州傑克遜搬到米德爾頓，傑克遜是肯塔基州東南部煤礦區的一個小鎮。當時吉姆16歲，邦妮13歲，邦妮懷有吉姆的孩子。他們當時未婚。

9. 萬斯在父親一方是「山地人貴族」（hillbilly royalty）的後代：他祖父的遠房表親——也叫吉姆·萬斯——嫁入了哈特菲爾德家族，據傳是引發著名的哈特菲爾德-麥考伊（Hatfield-McCoy）世仇的兇手。

10. 萬斯的生父母唐納德·鮑曼（Donald Bowman）和貝芙·萬斯（Bev Vance）在他年幼時離婚。他後來被母親的新丈夫鮑勃·哈梅爾（Bob Hamel）收養，改名為詹姆斯·大衛·哈梅爾（James David Hamel）。改名後保留了他的暱稱J.D.。

11. 貝芙和鮑勃後來離婚，貝芙陷入了毒癮。萬斯主要由祖父母撫養長大，他在《絕望者之歌》中寫道，他們「毫無疑問是我生命中最好的事情」。

12. 外公外婆是工會民主黨人（除1984年外公投票給列根外）。萬斯在《絕望者之歌》中描述了他們的政治觀點：「所有的政客可能都是騙子，但如果有例外，他們無疑是小羅斯福新政聯盟的成員。」

13. 成長過程中，萬斯每年暑假都會去傑克遜拜訪曾祖母和大家庭。他在《絕望者之歌》中寫道：「我總是將『我的地址』與『我的家』區分開來。『我的地址』是我和母親及姐姐大部分時間居住的地方，無論那在哪裏。但我的家從未改變：在肯塔基州傑克遜的山谷中的曾祖母的房子。」

14. 「要理解我，你必須明白我內心是一個蘇格蘭-愛爾蘭的山地人，」他在《絕望者之歌》中寫道。這種蘇格蘭-愛爾蘭的遺產帶來了「許多優良特質……但也有許多不良特質。我們不喜歡外人或與我們不同的人，無論這種差異是表現在外貌、行為，還是最重要的，談話方式上。」

15. 2003年從米德爾頓高中畢業後，他加入了海軍陸戰隊，在伊拉克擔任第二海軍航空兵聯隊的公關科下士。他說：「我光榮地為國家服務，當我去伊拉克時，我發現我被欺騙了——外交政策建制派的承諾完全是個笑話。」

7月15日，在共和黨全國代表大會會場中，萬斯向人們揮手。（Reuters）

16. 他從俄亥俄州立大學獲得政治學和哲學學位，隨後於2010年進入耶魯法學院。

17. 在耶魯期間，他參加了一場蒂爾關於技術停滯和美國精英衰落的演講。萬斯後來回憶說：「他認為這兩種趨勢……是相互關聯的。如果技術創新真的帶來了真正的繁榮，我們的精英就不會在愈來愈少的有聲望的成果上彼此競爭。」萬斯稱蒂爾的演講是他在耶魯期間「最重要的時刻」。

在虎媽蔡美兒建議下出書

18. 在耶魯期間，受其導師、《虎媽的戰歌》作者蔡美兒（Amy Chua）的建議，萬斯開始撰寫回憶錄。「我覺得寫一本有意義的書的想法有點傲慢和自負。但後來我開始在這裏那裏寫點東西，」他說。

19. 在耶魯期間的另一個重要時刻是遇到了他的未來妻子、三個孩子的母親烏莎·奇盧庫里（Usha Chilukuri）。這對夫婦於2014年結婚，並舉行了一個由印度教祭司祝福的單獨儀式。

20. 奇盧庫里後來為最高法院首席大法官羅伯茨和時任哥倫比亞特區巡迴法院法官卡瓦諾工作。她目前是著名律所Munger, Tolles & Olson的訴訟律師。萬斯在回憶錄中寫道：「我和一個朋友開玩笑說，如果她性格糟糕，她會成為蘭德（Ayn Rand）小說中的完美女主角，但她有很好的幽默感。」儘管她有保守的工作經歷，但同事們形容她是「自由派或温和派」。

21. 萬斯的回憶錄《絕望者之歌》於2016年6月28日出版。這本書認為後工業美國的衰退在很大程度上是由於白人工人階級的社會病態，而不是美國工業經濟的衰退。萬斯寫道：「（米德爾頓）這裏缺乏主觀能動性——一種對生活缺乏控制感的感覺，以及願意將責任歸咎於所有人而不是自己。」

22. 《紐約時報》在評論中稱這本書為「一本富有同情心、深刻洞察的關於白人底層階級的社會學分析，這種底層階級推動了叛亂政治，特別是唐納德·特朗普的崛起。」

23. 《美國保守派》稱讚這本書是「一本有力的新回憶錄，揭示了許多人看不到的美國。」

24. 《新共和》抨擊這本書「不過是將關於福利女王的神話重新包裝成白人工人階級的入門讀物」。

25. 在2016年大選期間，萬斯成為特朗普的公開批評者：「我是個永不支持特朗普的人，」他在2016年10月對查理·羅斯（Charlie Rose）說。

美國共和黨籍參議員萬斯（J. D. Vance）2024年6月27日來到首場美國總統電視辯論會舉行的場地，即美國有線新聞網絡（CNN）位於亞特蘭大的總部，並向媒體發表講話。（REUTERS/Marco Bello）

26. 他同月在Twitter上稱特朗普為「天大的白痴」。

27. 他在《大西洋》的一篇文章中寫道：「特朗普是文化鴉片，」他說：「我認為他有害，正在把白人工人階級帶向一個非常黑暗的地方，」他在NPR上說。

28. 在2016年2月的一封給朋友的信中，他寫道：「我時而覺得特朗普是一個像尼克松一樣的玩世不恭的混蛋，不會太糟（甚至可能有用），時而覺得他是美國的希特勒。」他最終投票給了獨立候選人麥克馬林（Evan McMullin）。

29. 2019年，萬斯在俄亥俄州創辦了自己的風險投資公司Narya，像蒂爾的公司Palantir一樣，Narya這個名字來自J.R.R.托爾金的《魔戒》書中的一個虛構物品。

30. 在特朗普執政期間，萬斯表示，他開始支持特朗普的政策，並因自由派對特朗普的憤怒反應而激進化。「如果你甚至承認特朗普說了一些合理的話，就會有完全的過度反應，」他說。

31. 2019年8月，他在天主教會受洗。當時，他將他的皈依歸因於通過蒂爾接觸到的法國哲學家勒內·吉拉爾（René Girard）的著作，蒂爾在史丹福大學時曾師從吉拉爾。吉拉爾最著名的是他的「模仿慾望」理論：人類模仿同伴的慾望，最終產生競爭和暴力衝突，通過「替罪羊」解決這些衝突。

32. 在他目前的其他知識影響中，萬斯提到了保守派地方主義者德雷爾（Rod Dreher）、反動博客作者雅爾文（Curtis Yarvin）和「後自由主義」天主教哲學家迪恩（Patrick Deneen）。

33. 「他的本能是完全不自由的，」萬斯在耶魯的一位朋友說。「我不是說這是誹謗。我是從技術意義上說的。他對啟蒙自由主義的政治項目持懷疑態度，比如，我們都是在試圖自我實現和最大化自己利益的自主個體。」

34. 他在2020年投票支持特朗普。

35. 2020年11月，在總統大選後一周，Netflix發布了根據《絕望者之歌》改編的電影，由朗侯活（Ron Howard）執導，Gabriel Basso飾演萬斯，格蓮高絲（Glenn Close）飾演外婆，艾美阿當斯（Amy Adams）飾演貝芙·萬斯。這部電影被廣泛批評，《紐約客》稱其為「自由意志主義者的幻想」。萬斯的朋友們說，對電影的負面反應是萬斯與精英自由社會疏遠的「最後一根稻草」。

2024年7月15日，剛獲前總統特朗普（Donald Trump）宣布為副手的俄亥俄州參議員萬斯（J.D. Vance），抵達共和黨全國代表大會時獲支持者歡迎。（Reuters）

36. 2021年7月1日，萬斯宣布競選俄亥俄州參議員。

37. 幾天後，他在競選途中說：「我後悔錯看了這個人，」他指的是特朗普。「我認為他是個好總統，我認為他為人民做了很多好決定，我認為他受到了很多抨擊。」他後來補充道：「他是我一生中最好的總統。」

38. 2022年4月，特朗普支持了萬斯。特朗普後來表示：「JD如此迫切地想要我的支持，簡直是在吻我的屁股。」

39. 萬斯在特朗普圈內的主要支持者是小特朗普（Donald Trump Jr.）。他在保守派媒體中最突出的支持者是卡爾森（Tucker Carlson）。他最大的捐助者是蒂爾（Peter Thiel），捐款額高達1000萬美元。

40. 羅姆尼（Mitt Romney）在2022年對他的傳記作者說：「我不知道我還能多不尊重JD·萬斯，」當時萬斯正在競選參議員。

41. 2022年11月8日，萬斯以53%比47%擊敗民主黨眾議員瑞安（Tim Ryan），比其他州級共和黨人表現低11個百分點。

42. 在勝利演講中，他感謝了他的外婆：「你不會總是同意我所做的每一次投票，也不會同意我在美國參議院提出的每一項修正案，但我永遠不會忘記撫養我的那位女士，」他對觀眾說。

43. 在參議院，他已成為特朗普的堅定捍衛者和「新右翼」的旗手，這是一個試圖將共和黨推向更加民粹主義、民族主義和文化保守方向的年輕保守派鬆散運動。

44. 他最雄心勃勃的立法倡議源自與進步民主黨人的合作：由俄亥俄州民主黨參議員布朗（Sherrod Brown）共同起草的一項全面的鐵路安全改革法案，以及與馬薩諸塞州民主黨參議員沃倫（Elizabeth Warren）共同起草的一項高層薪酬追繳條款。這兩項法案都未在參議院獲得投票。

45. 他是美國支持烏克蘭的主要批評者之一。「老實說，我對烏克蘭發生的事情無所謂，」萬斯在2022年對班農（Steve Bannon）說。

46. 他暗示拜登政府故意允許芬太尼越過南部邊境，以殺死共和黨選民：「如果你想在中部地區殺死一大群MAGA選民，還有什麼比用這種致命的芬太尼瞄準他們及其孩子更好的方法……這看起來是故意的。就像喬·拜登想要懲罰那些沒有投票給他的人一樣。」

2024年7月14 日，美國總統拜登在華盛頓特區白宮橢圓形辦公室向全國發表演說。（Reuters）

47. 2023年6月，他因抗議對特朗普的起訴，阻止了所有拜登政府對司法部的任命。他稱特朗普在紐約的封口費審判是「對美國民主的威脅」。

48. 他認為「文化戰爭即階級戰爭」——反對進步精英的文化價值觀對於推進工人階級的經濟和政治利益是必要的。在參議院，他的文化戰爭倡議包括一項刑事化對跨性別兒童進行性別肯定護理的法案、一項聯邦口罩強制令的禁令以及打擊大學和大學的平權行動政策。他公開支持一項15周的墮胎禁令，但對強姦、亂倫和威脅母親生命的情況例外。

49. 他反對《保護組織權利法》（PRO Act），這是「親工會勞動改革的聖盃」。

50. 他將當前的美國歷史時刻比作羅馬共和國的末期。「我們正處於美國的晚期共和時期，」他在2022年的一次播客節目中說。「如果我們要反擊，我們就必須非常激進，走一些很多保守派現在不舒服的方向。」

51. 他說，如果他在2021年處於彭斯的境地，他不會認證2020年的選舉結果：「如果我是副總統，我會告訴賓夕法尼亞州、喬治亞州等多個州，我們需要有多個選舉人團，我認為美國國會應該對此進行爭論，」他在2月份說。

52. 他鼓勵特朗普如果最高法院阻止他解僱行政部門官員，應無視最高法院。

53. 卡爾森說：「他是我見過的最聰明、最深刻的（參議員）。」

54. 班農說：「我相信他將來一定會競選總統。」

55. 萬斯說：「特朗普最多在白宮服務四年。之後會發生什麼是一個大問題。」