特朗普遇刺｜疑兇向父親謊稱練靶借槍　行兇前30分鐘被警員鎖定

美國共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump，又譯川普）7月13日在賓州造勢大會遭遇槍擊事件受傷。美媒報道，行兇的20歲男子克魯克斯（Thomas Crooks）在事發前向父親謊稱要去靶場進行射擊練習借槍，父親不疑有詐把槍借給兒子。賓州執法人員則在克魯克斯行兇前30分鐘就已將其鎖定並拍下照片。



美國廣播公司（ABC）16日報道，克魯克斯在案發當日告訴父親馬修（Matthew Crooks）想去射擊場，馬修就把自己的AR-15步槍借給兒子。後來克魯克斯用這把槍去行刺特朗普。

知情人士指出，克魯克斯平常偶爾會借父親的槍去靶場進行射擊練習，因此馬修當時不以為意，未料卻變成行兇工具，子彈則是克魯克斯近期分別透過上網和親身購買。

2024年7月13日，涉嫌槍擊美國前總統、共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump）的20歲白人男子克魯克斯（Thomas Matthew Crooks）在事發後被擊斃，躺臥在一座屋頂上。（X@Faytuks）

賓夕凡尼亞州WPXI電視台報道，當地執法人員在暗殺發生前30分鐘就已鎖定後來向特朗普開槍的男子。

行兇者是在集會地點附近一棟建築的屋頂上被發現，並被當地派來加強活動保安的8名警員的其中1人拍了照。

刺殺特朗普：20歲槍手克魯克斯（Thomas Matthew Crooks）2020 年高中年鑑的照片。（Reuters）

WPXI的消息來源證實照片中的人就是克魯克斯。目前尚不清楚他當時是否手持步槍。