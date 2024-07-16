羅奇批美國兩黨「恐華」　過去數十年未有他國被如此詆毀

「自我成年以來，我印象中美國詆毀其他對手時，從未像詆毀中國這麼狠。這非常令人擔憂。」



彭博社7月15日報道，78歲的美國知名經濟學家、耶魯大學高級研究員羅奇（Stephen Roach）近期受訪時對美國政界當前對華強硬態度發出嚴厲警告。他指出，美國兩黨以國家安全為幌子渲染「中國威脅」，會將美國帶入一場「新冷戰」的初期階段，這種「恐華症」（sinophobic）可能導致災難性後果。

在美國大選年背景下，拜登（Joe Biden）和特朗普（Donald Trump，又譯川普）在操弄對華議題上達成「罕見共識」，紛紛展現強硬態度。羅奇坦言，自己的觀點在美國兩黨一致「恐華」的背景下不受歡迎，但美方炒作的國家安全風險都是沒有依據的單方面推斷，「所謂中國『安全威脅』，很多都是誇大其詞」。他表示，美國要想解決內部經濟問題，就要從削減預算赤字，增加儲蓄着手，而不是靠加征關稅來實現。

在彭博社最近一期播客節目中，這位摩根士丹利亞洲區前主席直言不諱地批評了美國兩黨在對華問題上採取強硬態度的趨勢。

圖為摩根士丹利前亞洲區主席羅奇（Stephen Roach）在社交網站X上傳的圖片（X@Stephen Roach）

羅奇強調，從上屆特朗普政府開始，美國對待關稅和貿易逆差的方式反映了其在試圖解決國內經濟問題時，完全誤解了國際經濟的運作方式。

他解釋稱，美國對外貿易逆差不僅僅是與中國的貿易逆差，2023年，美國與106個國家和地區存在貿易逆差，美國自身高消費、低儲蓄的經濟模式才是其對外貿易逆差的根源。

羅奇提到，從特朗普政府到拜登政府，美國對華加征關稅看起來降低了中國在美國總體貿易逆差中所佔的比例，實際上根本沒有解決美國國內經濟問題。美方舉措只是將部分對華貿易轉移到了其他國家和地區，而且往往成本更高，最終導致對美國工人的徵稅。

羅奇認為，中美當前的貿易關係處於2001年中國加入世界貿易組織（WTO）以來「最糟糕水平」，他列舉了許多美國兩黨在缺乏實質性證據情況下就渲染所謂「中國威脅」，並藉機打壓中國的例子。

例如，特朗普政府對中國實施關稅政策，拜登政府保留並繼續加大關稅力度，拜登政府還以「國家安全風險」為幌子，通過限制技術產品出口盡一切可能遏制中國科技發展。在電動汽車領域，美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）極力渲染所謂「中國威脅」，宣稱中國電動汽車對美國的個人私隱和國家安全構成威脅。羅奇認為雷蒙多的「驚人言論」毫無根據。

美國商務部長雷蒙多2024年6月26日在華盛頓舉行的首屆三邊商務部長級會議上發言。（Reuters）

他補充稱，從華為5G、社交媒體TikTok到美國港口的中國起重機，以及美國聯邦調查局（FBI）局長克里斯托弗·雷（Christopher Wray）一直以來對中國的敵意，美國政客不斷渲染類似「中國威脅」，好像只要從北京按一個開關，美國的基礎設施就會癱瘓。

羅奇強調，這些都說明美國政客所宣稱的國家安全擔憂，都是根據所謂中方「意圖」推定出的虛假陳述，「所謂中國『安全威脅』，很多都是誇大其詞。」

我們的政客急切而咄咄逼人地根據他們無法也不願證實的意圖推定出的後果，來發出警告。我知道，在這個患有『恐華症』的兩黨合作時代，我的觀點不受歡迎。但自我成年以來，我印象中美國詆毀其他對手時，從未像詆毀中國這麼狠。這非常令人擔憂。

羅奇警告稱，美國的敵意讓中國無法信任美國，兩國關係現在建立在「互相不信任」的基礎上，這讓局勢升級一觸即發，甚至可能導致「全面戰爭」。

他提到已故美國前國務卿基辛格（Henry Kissinger）在2019年提出的觀點。彼時，被問及中美是否處於一場「波及範圍遠超貿易領域的新冷戰的早期階段」，基辛格博士表示：「如果冷戰是一座大山，我們現在還站在山腳下，還沒有爬上去……美中兩國所面臨的是一種各自從未遇過的全新情況。」

基辛格逝世：圖為美國前國務卿基辛格（Henry Kissinger，又譯季辛吉）與中國國家主席習近平2015年9月22日在西雅圖會面。（Reuters）

羅奇對此深感憂慮，他稱，當兩個國家處於對立位置時，各自都關注國家安全並要加強防禦能力，「會非常接近甚至可能進入一個動態全面戰爭的領域。」

羅奇表示，為避免意外衝突，現在是認真思考這些問題的時候。

對於美國如何解決國內經濟問題並在汽車、晶片等行業儲備戰略力量，羅奇建議，美國要改變政策，現在走錯了方向。他主張儘快削減美國政府的預算赤字，增加國內儲蓄，從而減少貿易逆差的趨勢，減少對海外生產的依賴，而不是靠加征關稅去實現。

羅奇的觀點呼應了其他美國專家對中美關係惡化的擔憂以及對美國「恐華」態度的不滿。

美國經濟學家、哥倫比亞大學教授薩克斯（Jeffrey Sachs）早前受訪時表示中美關係緊張的主要原因是美國的焦慮，後者對自身在世界範圍內影響力減弱一事感到憂慮。他指出，美國政策制定者的反應是「防禦性的、恐懼的」，而且往往非常不明智。

一段時間以來，美國政客頻頻炒作所謂「中國威脅」，多次遭中方駁斥。

美國眾議院議長約翰遜（Mike Johnson）4月15日表示，眾議院計劃在19日分別表決烏克蘭、以色列、台灣援助法案（reuters)

7月8日，美國眾議院議長、共和黨人約翰遜（Mike Johnson）宣稱，中國是美「單一最大威脅」，將在本屆國會剩餘會期內「動用一切手段對抗中國」。

對此，中國外交部發言人林劍7月12日在例行記者會上表示，美方的言論罔顧事實，大肆渲染「中國威脅」，充斥着冷戰思維和意識形態偏見，實質上是為轉移國內矛盾、加大對華遏制打壓尋找藉口。中方對此堅決反對。我們要求美方摒棄零和博弈執念，停止採取損害中國利益的言行。中方將採取堅決有力措施，堅定捍衛自身主權安全發展利益。

本文獲《觀察者網》授權轉載

