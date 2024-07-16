法國大選後組閣陷僵局　總理阿塔爾內閣總辭獲馬克龍批准

法國總理阿塔爾（Gabriel Attal ）及其內閣7月16日辭職，法國總統府公布，總統馬克龍（Emmanuel Macron，又譯馬克宏）已經批准，但阿塔爾政府仍將擔任看守職務，「處理日常事務，直到新政府獲得任命」。據指出，其職責包括確保7月26日開幕的奧運會順利舉行。法國國民議會本月完成選舉，左翼「新人民陣線」成為最大黨後計劃組聯合政府，但內部份歧卻使組閣一事未有進展。



法國總統馬克龍領導的中間派聯盟「在一起」（Ensemble pour la République）候選人、法國總理阿塔爾2024年7月7日在總理府馬提翁宮就國會選舉第二輪投票部份結果公布發表講話。（Reuters）

報道引述專家表示，看守政府將能夠負責緊急情況及日常行政，但不能向國會提交新法律 或做出任何重大改變。

看守政府沒有任期時限，法國過往的看守政府皆只會維持數天，但目前國會最大黨「新人民陣線」卻在組閣方面陷入困境。

2024年6月12日，法國巴黎，總統馬克龍（Emmanuel Macron）在記者會上談及復興黨（Renaissance party）及其盟友在提早國會選舉中的優先事項。（Reuters）

大帳篷聯盟成「雙面刃」 左翼陷內憂外患

「新人民陣線」是一個由中左翼社會黨、綠黨、共產黨和極左翼「不屈服的法蘭西黨」組成的聯盟。路透社稱，實際上左翼政黨間多年來關係緊張，當選舉結束後它們之間的矛盾再次激化，難以在組閣一事上達成共識。

另一方面，馬克龍10日呼籲主流政黨組建執政聯盟，向「新人民陣線」內部溫和派施壓，希望他們加入中間派聯盟。