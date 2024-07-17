美國共和黨大會｜黑利表態支持特朗普：你不必100%同意才投票給他

美國共和黨全國代表大會（Republican National Convention）7月16日舉行第二日會議，美國前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）親身出席，大會安排他在黨內初選的兩名競爭對手黑利（Nikki Haley）及德桑蒂斯（Ron DeSantis）先後發言。他們不約而同摒棄之前與特朗普的成見，稱全力支持他競逐總統。



曾在特朗普第一總統任期擔任美國駐聯合國代表的黑利，在黨內初選時曾與特朗普針鋒相對。她曾指特朗普無法當選，並不適合擔任公職。

美國共和黨的黑利（Nikki Haley）2024年3月6日正式宣布退出黨內總統初選（Reuters）

黑利現在敦促她的支持者「為了國家」，把票投給特朗普，而不是民主黨總統拜登（Joe Biden）。她在演講中表示，「我首先要明確一件事，特朗普獲得我最強而有力的支持，句號。」

她稱「你不必百分百同意特朗普才能投票給他」，又指「我並不總是同意特朗普的觀點。但我們同意的比不同意多。」

同樣曾在黨內初選與特朗普競爭的佛羅里達州州長德桑蒂斯，緊接黑利之後發言，特別提到特朗普大難不死，呼籲民眾支持特朗普重返白宮。

2024年7月16日，兩名前共和黨總統候選人，黑利 (Nikki Haley，左）和德桑蒂斯（Ron DeSantis）在威斯康星州密爾沃基舉行的共和黨全國代表大會 (RNC) 上發表講話，全力支持前總統特朗普競逐總統大位。（Reuters）

德桑蒂斯表示「特朗普曾被妖魔化，他曾被起訴，他甚至差點喪命。我們不能讓他失望，我們也不能讓美國失望。」

「我親愛的共和黨友們，讓我們將拜登送回他的地庫，並將特朗普重新送入白宮。」