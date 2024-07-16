特朗普遇刺｜現身共和黨大會 右耳包紗布造型竟「撞臉」藝術大師
撰文：洪怡霖
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美國前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）7月13日在賓州舉辦造勢活動遭遇槍擊後，15日以右耳包紮紗布的姿態如期出席共和黨全國代表大會（Republican National Convention）。大批美國網友發現，這個特殊形象與著名荷蘭畫家梵高（Vincent Van Gogh）1889年衝動割下右耳後所繪製的自畫像「撞臉」，兩者「合體」的圖片在社交媒體瘋傳。
↓網民把特朗普的照片和梵高的自畫像「合體」↓
↓ 梵高的自畫像 ↓
美國共和黨全國代表大會15至18日舉行。特朗普13日在賓夕法尼亞州（Pennsylvania）出席拉票活動時，現場傳出多響槍聲，他右邊臉部受傷，隨即由特勤人員及警員護送離場。
美國共和黨全國代表大會（Republican National Convention）15日宣布特朗普已獲得足夠的代表票，當選為該黨候選人。特朗普其後宣布副手人選，為聯邦參議員萬斯（J.D. Vance）。萬斯也獲得共和黨提名。
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