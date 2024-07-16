美國共和黨大會｜保安範圍禁帶網球卻允許帶槍　議員斥新法令荒謬

美國前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）7月13日出席競選活動期間遭槍手襲擊後，14日抵達威斯康星州（Wisconsin）密爾沃基（Milwaukee）出席15至18日舉行的共和黨全國代表大會。根據密爾沃基市的新法令，在保安範圍的外圍地帶，民眾禁止攜帶包括網球、氣槍在內物品。法令禁帶網球，卻未有明文規定禁止帶真槍，有議員批評做法荒謬。



密爾沃基市議員鮑曼（Robert Bauman）告訴美國廣播公司（ABC）：「這絕頂荒謬。我的意思是，我可以想像這樣的畫面：有人一邊肩膀扛着AR-15，另一邊扛着長槍，腰間別着兩把手槍，然後警員問他：『你有帶網球嗎？』」

2024年7月15日，遇刺後特朗普出席共和黨全國代表大會接受提名，現場支持者情緒高漲。（Reuters）

根據新法令，在外圍區域禁止的物品，包括全自動槍械、網球和彩彈槍，但不涵蓋大多數槍，包括AR15半自動步槍。

2024年7月15日，美國前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）宣布副手為俄亥俄州參議員萬斯（J.D. Vance）。圖為2人在第一天的共和黨全國代表大會（RNC）上握手。（Reuters）

密爾沃基警方回應稱，除非發生違反州法的情況，否則警方必須尊重民眾擁槍的權利。

特勤局則指，共和黨代表大會已被列作最高級別的保安事件，暫時毋須擴大保安範圍。