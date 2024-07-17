特朗普遇刺｜現身共和黨大會保安起變化　英媒：身高190cm是關鍵

美國前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）7月13日遭暗殺未遂，15日出席共和黨全國代表大會（Republican National Convention）時，個人保安明顯加強。英國媒體指出，特朗普的近身保安人員幾乎全部換成高大健碩的男性，這可能與他190cm的身高有關。



特朗普15日抵達共和黨全國代表大會現場時，右耳傷口仍包着紗布，在全場高喊「戰鬥」口號的歡呼與簇擁下「王者歸來」，他所到之處都被一群高大男性簇擁，組成「人牆」嚴密保護。

英國《每日郵報》（Daily Mail）16日指，13日槍擊事件後，社交網站上出現一股聲浪抨擊，對於身高1.9米的特朗普而言，女性保安人員太矮，無法提供適當保護。

特勤局（US Secret Services）對此做出明顯調整，特朗普13日在賓夕法尼亞州造勢時，至少有3名女特工貼身保護，來到15日的共和黨全國代表大會，保安團隊多達10人都是男性，僅剩1名女性。

美國特勤局（US Secret Services）局長奇特爾（Kimberly Cheatle）官方肖像。（美國特勤局官方網站）

報導也指出，特朗普遇刺未遂暴露的保安漏洞，讓人們對於特勤局局長奇特爾（Kimberly Cheatle）提倡的「多元化」政策產生質疑。她曾主張要讓這個以男性為主的機構，在2030年招募女性人員達到30%。

特勤局尚未正式回應此議題，不過白宮發言人讓皮埃爾（Karine Jean-Pierre）15日表示，質疑特勤局女性特工的能力「很荒謬」，「這些男男女女都冒着生命危險，我們不應該低估這一點，不論是男性或者女性。」

2024年7月15日，美國共和黨總統候選人、前總統特朗普出席在威斯康星州密爾沃基舉行的共和黨全國代表大會 (RNC) 期間被高大健碩的男保安包圍。（Reuters）

一些支持者指控特朗普競選團隊曾要求增加保安，卻遭到拒絕。特勤局闢謠指，他們最近已「針對前總統的保安細節，增派資源與人手」。