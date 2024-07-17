特朗普遇刺｜現身共和黨大會保安起變化 英媒：身高190cm是關鍵
撰文：王海
出版：更新：
美國前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）7月13日遭暗殺未遂，15日出席共和黨全國代表大會（Republican National Convention）時，個人保安明顯加強。英國媒體指出，特朗普的近身保安人員幾乎全部換成高大健碩的男性，這可能與他190cm的身高有關。
特朗普15日抵達共和黨全國代表大會現場時，右耳傷口仍包着紗布，在全場高喊「戰鬥」口號的歡呼與簇擁下「王者歸來」，他所到之處都被一群高大男性簇擁，組成「人牆」嚴密保護。
英國《每日郵報》（Daily Mail）16日指，13日槍擊事件後，社交網站上出現一股聲浪抨擊，對於身高1.9米的特朗普而言，女性保安人員太矮，無法提供適當保護。
特勤局（US Secret Services）對此做出明顯調整，特朗普13日在賓夕法尼亞州造勢時，至少有3名女特工貼身保護，來到15日的共和黨全國代表大會，保安團隊多達10人都是男性，僅剩1名女性。
報導也指出，特朗普遇刺未遂暴露的保安漏洞，讓人們對於特勤局局長奇特爾（Kimberly Cheatle）提倡的「多元化」政策產生質疑。她曾主張要讓這個以男性為主的機構，在2030年招募女性人員達到30%。
特勤局尚未正式回應此議題，不過白宮發言人讓皮埃爾（Karine Jean-Pierre）15日表示，質疑特勤局女性特工的能力「很荒謬」，「這些男男女女都冒着生命危險，我們不應該低估這一點，不論是男性或者女性。」
一些支持者指控特朗普競選團隊曾要求增加保安，卻遭到拒絕。特勤局闢謠指，他們最近已「針對前總統的保安細節，增派資源與人手」。
特朗普反口稱支持TikTok 否認曾發起禁令：只是給美國人一個選擇美國共和黨大會｜黑利表態支持特朗普：你不必100%同意才投票給他特朗普小甘迺迪對話流出「子彈像巨蚊飛過」 促對方撐自己｜有片特朗普遇刺｜認識普立茲獎得主Evan Vucci 捕捉傳奇時刻定格歷史