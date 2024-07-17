英國會開幕　英王宣讀政府立法計劃：鐵路國有化　撤私校VAT豁免

英國國會7月17日開幕，英國國王查理斯三世（King Charles III）在開幕儀式上演講，他公布政府的立法計劃，包括把鐵路重新收歸國有、加快建屋、取消對私立學校學費的增值稅豁免（VAT exemption）等。



這場演講在當地傳統稱為「國王演講」（King's Speech），這是查理斯三世第二次以君主身份出席國會開幕大典，他與王后卡米拉（Queen Camilla）一同出席。

2024年7月17日，英王查理斯三世與王后卡米拉出席國會開幕儀式（Pool via REUTERS）

在發言中，查理斯三世讀出政府的立法計劃，根據內容，英國政府的目標也包括把庇護和移民制度「現代化」。

英國廣播公司（BBC）列出演講10個要點：

．政府承諾「讓英國建設起來」，透過改革規劃程序加速全國房屋建設

．對於租屋者，政府計劃給予「更大權利和保護」，包括提出計劃終止「無過失驅逐」（no-fault evictions）

．在移民方面，政府目標是把庇護和移民系統「現代化 」，建立新的邊境安全指揮部（Border Security Command）。

．把火車經營商轉為公有，地方領袖將獲允許「控制」地方巴士服務

．政府將 「取消私立學校學費的增值稅豁免（ VAT exemption）」，希望把增加的收入用於資助6,500名新教師

2024年7月17日，英國國會開幕，工黨黨籍的首相施紀賢（左）與保守黨籍的前首相辛偉誠（右）一同入場（Pool via REUTERS）

．政府將提出法案成立獨立的足球監管機構，以確保足球運動「可持續發展」，並為球迷提供更有力保障，報道指，此計劃曾遭上屆政府擱置

．在氣候變化議題上，政府將成立公有企業Great British Energy，投資於可再生能源。

．政府將「鼓勵廣泛參與民主進程」，報道指，此暗示到工黨在選舉時的承諾，即讓16歲青少年擁有投票權

．政府還計劃將「更大決策權下放」給英格蘭都會市長和其他聯合機構，賦予地方領袖對巴士服務的權力，並努力加強與蘇格蘭、威爾斯和北愛爾蘭政府的關係。

．改革上議院也在計劃中

據BBC統計，這次國王演講共長1,421字，是20年來君主在國會開幕禮上的最長演講，為時12分鐘44秒。查理斯三世與卡米拉之後離開西敏宮，返回白金漢宮。