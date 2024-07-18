研究：人工智能突破盲點　發現南極冰架融水量遠高於預測

一項國際研究發現，南極冰架的融水量遠高於以往的預測，因為在南極夏季溫度最高的1月，南極洲冰架上57%的融水以雪泥形式存在，但在一般情況下，區域氣候變化模型並沒有把這部分融水量計算在內。



新華社報道，英國劍橋大學等機構的研究人員發表在最新一期英國《自然·地球科學》（Nature Geoscience）上的文章說，他們通過訓練機器學習模型，分析了57個南極大陸冰架2013年至2021年間每個月的地表融水記錄，以及繪製南極冰架雪泥地圖，發現在南極夏季溫度最高的1月，南極洲冰架上57%的融水以雪泥，也就是被水浸泡的雪的形式存在。其餘的融水則存在於地表池塘和湖泊中。

研究人員指出，人們通常用衛星圖像繪製融水地圖，但是從圖像上用肉眼只能識別融水湖泊等，雪泥因為看起來像雲的陰影而難以辨認。機器學習模型可以使用光線波長等更多衛星信息來判斷哪些區域是雪泥，從而為更加準確地測量冰架融水量提供了可能。

南極洲冰封酷寒的背後，其實蘊藏大量珍貴的天氣資源。（Getty Images）

研究發現，在五個主要冰架區域，地表融水導致的南極冰架融水量比標準氣候模型預測的結果高2.8倍。

南極冰架的表面融化主要發生在南半球的夏季，無論是雪泥還是存在於地表池塘或湖泊中的融水，都會影響冰架穩定性，導致海平面上升等。

本文獲《聯合早報》授權轉載

