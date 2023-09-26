南極冬季最大海冰面積破紀錄新低　比37年前小100萬平方公里

美國國家冰雪數據研究中心（NSIDC）9月25日說，南極洲周邊海域的海冰2023年冬天創歷史新低。



路透社報道，研究員警告說，這種變化可能對包括企鵝在內，在海冰上繁殖和養育幼崽的動物帶來嚴重後果，同時還會因為白色冰層反射回的陽光量減少而加速全球暖化。

據NSIDC的數據，截至9月10日，南極洲海冰面積達到峰值，涵蓋面積為1696萬平方公里，是自1979年以來最低的冬季冰面峰值面積。這比1986年的最低冬季海冰面紀錄還少約100萬平方公里。

由於南半球的季節是相反的，海冰面積一般在冬季即將結束的9月左右達到頂峰，隨後在夏季結束的2月或3月融化到最低點。

圖為南極洲麥克默多站，它是南極洲最大的科學研究中心，可容納1,258人。（Facebook@noradsanta）

NSIDC高級科學家邁耶（Walt Meier）說：「這不僅是打破紀錄的一年，而是極端破紀錄的一年。」

另一項研究發現，溫室氣體排放導致海洋溫度升高，是造成2016年以來海冰水平降低的原因之一。

這項研究的作者、海冰研究員普利奇（Ariaan Purich，暫譯）說：「這些冰地因為很多原因而格外重要，須加以保護。我們確實需要減少溫室氣體排放。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

