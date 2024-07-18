拜登面臨壓力愈大　民主黨兩大領袖勸退　舒默：這對國家及黨更好

公開要求總統拜登（Joe Biden）退選的美國民主黨人增加，美國民調指65%受訪的民主黨人認為拜登應該退出。美媒17日指參議院多數派領袖舒默（Chuck Schumer）與眾議員希夫（Adam Schiff，又譯謝安達）已行動。

美國廣播公司（ABC News）17日稱，舒默13日與拜登會面時說，如後者結束競選連任，或是對國家和民主黨都會有好處。

報道指，他們是在拜登位於特拉華州的家進行一對一的會面。舒默13日發聲明稱兩人當天有一場「良好的會談」。

舒默辦公室並未即時回應路透社的置評要求。

眾議院情報委員會主席希夫（Adam Schiff），擔任首席代理人（lead manager）。希夫在特朗普彈劾調查中扮演領導角色，展現沉着鎮定的態度。（Getty）

《洛杉磯時報》17日率先報道希夫的聲明，他讚揚拜登，但質疑81歲的他能否擊敗特朗普。

希夫是民主黨代表加州的眾議員，是民主黨中具影響力的成員之一。他現正競選參議員，料他在11月的選舉中勝出。

當民主黨2019年仍是眾院多數黨期間，希夫曾任眾院情報委員會主席，並曾領導民主黨對時任總統特朗普（Donald Trump）進行第一次彈劾案。

2024年6月27日，美國佐治亞州亞特蘭大，民主黨候選人、美國現任總統拜登在與共和黨候選人、美國前總統特朗普進行電視辯論。（Reuters）

拜登2024年6月27日與特朗普的電視辯論中表現不佳，黨內外出現要求他退選的聲浪。拜登此後多次重申繼續競選，認為自己仍是擊敗特朗普的最佳人選。