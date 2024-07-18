特朗普遇刺｜襲擊前一小時　特勤局確認槍手為可疑人物　但跟丟了

俄衛網7月18日報道，美國懷俄明州（Wyoming）聯邦參議員巴拉索（John Barrasso）向NBC新聞表示，特勤局在事發前一小時就已發現襲擊美國前總統特朗普（Donald Trump）的槍手克魯克斯（Thomas Matthew Crooks）的可疑行為。



電視台援引巴拉索的話稱：「槍擊發生前一小時，他就被確認為可疑人物。他有一個測距儀和一個背包。特勤局跟丟了他。沒有人聲稱對此事負責。」

20歲槍手克魯克斯（Thomas Matthew Crooks，暫譯）2020 年高中年鑑的照片。（Reuters）

巴拉索還對電視台表示，特勤局局長奇特爾（Kimberly Cheatle）「應該離職」。

由於遭遇槍擊，特朗普7月13日中止了在賓夕法尼亞州的公開演講。影片資料顯示，特朗普在警衛的攙扶下離場，一隻耳朵出血。特朗普隨後表示，耳朵受傷，流了很多血。美國特勤局通報稱，已經擊斃向講台連發數槍的嫌疑人，現場一名觀眾死亡，另有2人重傷。

圖為7月13日，美國前總統特朗普在賓夕法尼亞州的公開演講遇刺。（Reuters）

嫌疑人是賓夕法尼亞州20歲的克魯克斯。消息稱，這名青年當時躲在一棟廠房的屋頂，距離講台大約100米，處於活動現場的區域之外。

根據美國聯邦調查局的聲明，該局正在以謀殺和潛在恐襲案調查美國總統候選人特朗普集會上的槍擊事件。