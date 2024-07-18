泰國曼谷酒店6屍毒殺案：2人生前爬到門口求救　最後一餐內容曝光

泰國曼谷愛侶灣君悅酒店（Grand Hyatt Erawan Bangkok Hotel）7月16日揭發命案，6名外國人伏屍酒店客房內，泰媒報道死者包括越南人與越南裔美國公民。他們體內驗出氰化物（俗稱山埃）。泰國警方稱，案中2名死者生前似乎嘗試爬到客房門口救救，可惜最終無法逃出生天。



馬來西亞《光明日報》17日引述泰國警方稱，相信疑兇將山埃加入茶、能量飲料、蜂蜜等飲品。死亡的6名房客中，2人生前試圖爬出客房求救但失敗。

根據泰媒報道，死者介乎37至56歲。

警方稱，酒店清潔工16日下午前來整理一個位於5樓的客房時發現屍體，之後報警。

曼谷大都會警察首長桑沙旺（Thiti Saengsawang）指出，浴室中有被動過的茶、能量飲料、蜂蜜，警方在飲品中檢驗到可疑物質和死者的DNA。警方在杯底發現某種粉末。房內一瓶瓶裝水已打開，剩下約三分二。

他補充說，那些飲料是在當地時間15日下午2時之前點送到房間。

案發客房「房客」訂購的食物沒有被動過的迹象。那些餐點包括炒飯、炒菜及冬蔭功湯，部份蓋着食物的保鮮紙都還未掀開，警方正檢驗它們是否有毒。

調查人員稱，沒證據顯示現場發生過打鬥或搶劫。調查人員在其中一具屍體上發現唯一一個傷口，推測可能是他倒地後撞到硬物所造成的擦傷。

2024年7月16日，曼谷一間酒店職員發現有6人伏屍房內，房內有還未吃完的食物（泰國警方）

桑沙旺指出，預訂酒房間的人，是預訂供7人入住的住暫，實際入住的只有5人，而還有1人下落不明。

泰媒稱，警方在尋找一名越南公民。泰國總理賽塔（Srettha Thavisin，又譯社德他）案發後稱，當局正在研究一個假設，即案中還有第7名越南人。

此外客房內被發現的其中1名死者，與酒店的記錄不符。

桑沙旺補充說，這6名外國人中，有些似乎是第一次來到泰國，而其他人似乎是回訪的。

2024年7月17日，泰國警方在新聞發布會上向傳媒展示酒店房內的平面圖（Reuters）

眾人收好行李準備走

警方在房間內餐桌旁發現4具屍體、睡房內發現2具屍體。

泰國警方稱，有屍體被發現的客房是從裏面被鎖上的。有報道稱，從現場痕迹來看，有2名死者（1男1女）曾試圖打開客房的門但並未成功。此外，調查人員還發現那些死者行李都已收拾好放在門口，看來他們是準備離開。

此外警方在行李箱內發現藥丸，初步看來是治療常見疾病的一般藥品，但會進一步送驗確認是否毒品。作為調查的一部份，警方將會搜查他們遺留的行李。

2024年7月16日，曼谷一間酒店職員發現有6人伏屍房內，圖為房內茶杯（泰國警方）

根據醫院指，屍體上有速效化學物質（rapid-acting chemical）的痕迹，嘴唇呈紫色，表明缺氧，醫院補充指正在進行更多測試。

警方17日較早前在新聞發布會表示，對死者親屬的採訪顯示，他們之間存在債務糾紛。

路透社引述泰國警方指，其中1名死者是疑似是下毒的兇手。

2024年7月17日，泰國警方在新聞發布會上向傳媒展示酒店房內茶杯的圖片，據警方指，在房內茶杯發現山埃的痕迹（Reuters）

警方指出，16日下午5時許接報，一名酒店員工在酒店5樓的房間內，發現分別為3男、3女的6名死者，房間從內部鎖上，估計他們死去至少24小時。現場沒有搶劫、打鬥跡象，警方初步斷定不涉自殘，而是有人造成今次事件，「我們正在追蹤他們下飛機後的每一步。」

賽塔已下令徹查事件，以避免對旅遊業造成影響，他16日晚上到酒店視察。

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警方急尋「神秘第7人」

警方經初步調查發現，死者一行的預訂為7人入住，分住5個房間。他們部份人的房間在5樓，原定於16日退房；另有人入住7樓，原定於15日退房，但沒有這樣做。

泰國政府發聲明表示，總理賽塔已命令所有部門緊急採取行動，以避免對旅遊業造成影響。賽塔也稱，已與越南大使會面討論此事，並下令迅速調查此案。

美國務院表示，已知有兩名公民在泰國死亡，正在密切關注事態發展，並隨時準備提供領事協助。

一死者是知名化妝師

越南快訊（VnExpress）16日晚上報道，其中1名遇害者，越南知名化妝師Phu Gia Gia的母親Tuy表示，得知兒子在曼谷過世後，她和家人都非常難過。

58歲的Tuy指出，她從兒子的朋友、同事和曾共事的演藝界朋友那裡得知這個可怕的消息，她和丈夫對兒子的死訊深表震驚。

她補充道：「看到泰國警方在網上發布的信息和文件後，我們深感震驚，無法接受37歲兒子在泰國去世的事實。」

Tuy指出，兒子Phu Gia Gia曾告知家人，他將前往泰國公幹3日，但沒有透露同行的旅伴。他12日離開家，原本預計14日回家。然而，14日中午，當Phu Gia Gia的父親打電話給兒子確認他的回家時間，兒子提到他的工作還沒有完成，他將在15日回程。自此，家人就與他失去了聯繫。

來自中部沿海城市峴港的Phu Gia Gia 原名 Tran Dinh Phu，從事化妝師近20年。他曾與許多名人和選美佳麗合作。