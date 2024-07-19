歐洲政治共同體會議英國召開　施紀賢望重啟與歐洲關係

英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默），尋求重塑英國脫歐後與歐盟的關係，推動與歐洲更緊密的國防合作。



路透社報道，40多名歐洲領導人7月18日在英國參加歐洲政治共同體會議，英國首相施紀賢希望利用這一機會，更新脫歐後英國與歐盟的關係。他在會前表明，過去不應該決定英國未來的關係：「這就是為什麼歐洲安全將成為本屆工黨政府外交和國防優先事項的重中之重，也是我專注於抓住這一時機更新我們與歐洲關係的原因。」

施紀賢在一份聲明中表示：「歐洲政治共同體將為本屆政府對歐洲的新方針打響第一槍，這一方針不僅會造福我們的現在，也會造福我們的後代。」

自2016年英國脫歐公投後，引發多年矛盾。施紀賢決心重啟英國與歐盟的關係，報道指，這次為期一天的歐洲政治共同體會議，為施紀賢提供機會，推動與歐洲更緊密的國防合作。

2024年7月18日，在英國牛津附近的布萊尼姆宮舉行的歐洲政治共同體會議期間，英國首相施紀賢（Keir Starmer）、意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）和丹麥首相弗雷澤里克森（Mette Frederiksen）出席有關移民議題的工作會議。（Reuters）

歐洲領導人則普遍歡迎施紀賢的國防合作計劃。由歐盟國家領導人組成的歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）指，他相信可以與英國開啟新篇章。「在歐盟方面，我們準備與英國進行更多合作。」

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron，又譯馬克宏）在談到施紀賢7月4日贏得大選時說：「這是重啟（歐盟與英國關係）的絕佳機會。」

2024年7月18日，英國首相施紀賢（Keir Starmer，右）在英國胡士托布萊尼姆宮舉行的歐洲政治共同體會議上發言。（Reuters）

工黨政府希望與歐盟談判達成一項涵蓋能源、供應鏈、流行病和移民等廣泛領域的安全協議。施紀賢將參加移民工作組和合作打擊外國干預的集團，以強調英國在俄羅斯干預面前的主權和民主。他也將倡導新的邊境控制政策，以兌現他競選時對努力防止移民非法入境的承諾。

不過，對施紀賢來說，目前最重要的是與其他領導人發展個人關係，他說，這對他取得最佳成果至關重要。

本文獲《聯合早報》授權轉載

