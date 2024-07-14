特朗普遇刺｜多國政要發文譴責政治暴力　施紀賢：場面駭人感震驚

美國前總統特朗普（Donald Trump）7月13日在賓夕法尼亞州（Pennsylvania）出席競選活動期間，現場傳出多響槍聲，特朗普疑遭碎片所傷，臉上有血，隨即由特勤人員及警員護送離場，經治療後出院。全球多國政要發文譴責政治暴力。



在槍擊事件發生後，美國總統拜登（Joe Biden）就前總統特朗普7月13日集會現場發生槍擊一事召開緊急記者會，對事件表示強烈譴責。

全球多國政要慰問特朗普，譴責政治暴力：

英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）撰文表示對造勢集會上「駭人的場面感到震驚」，「任何形式的政治暴力在我們的社會中都沒有立足之地」。

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron，又譯馬克宏）撰文祝願特朗普早日康復。他指槍擊事件對「我們民主國家來說是一場悲劇。」

德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）則指對特朗普的襲擊是卑鄙的（Despicable）。

意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）表示，她「懷着憂慮」關注事件的最新消息，並祝福特朗普早日康復。她希望「在接下來幾個月的競選活動中，對話和責任能戰勝仇恨和暴力」。

中國外交部發言人7月14日表示，中方關注特朗普前總統遭遇槍擊事件，國家主席習近平已向特朗普前總統表達慰問。

印度總理莫迪（Narendra Modi）表示：「對於我朋友遭受攻擊讓我深感擔憂。暴力在政治和民主國家中沒有立足之地。」

澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）表示，這槍案「讓人擔憂」，還說特朗普沒事讓他鬆口氣。