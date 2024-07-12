歐國盃｜英格蘭奪冠放假一天？新任首相施紀賢：我唔想再做燈神

英格蘭在歐洲國家盃四強絕殺荷蘭，連續兩屆殺入決賽，周日（14日）深夜鬥西班牙，力爭「把足球帶回家」。在美國出席北約峰會的新任首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾／斯塔默），表示若然英軍奪冠的話，值得放假一天慶祝，但他不願作出任何承諾，以免再當「黑腳」。



英格蘭絕殺荷蘭，連續兩屆躋身歐國盃決賽。（Getty Images）

在修夫基（Gareth Southgate）帶領英格蘭殺入歐國盃決賽，連續三場在落後下反勝過關，將與西班牙爭奪冠軍。

若然英格蘭在今屆歐國盃封王，將會是相隔58年後再度在大賽奪冠，屆時必定舉國歡騰，施紀賢不排除放假一天的可能性，「我們應該這樣做（放假），但我不想再做『燈神』。」

英格蘭女子足球隊在上年的世界盃同樣打入決賽，對手巧合地亦是西班牙，當時施紀賢曾建議，若「三獅」奪冠的話就放假一天，惜英格蘭在決賽以一球飲恨。

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英國首相施紀賢在峰會期間，不忘跟進英格蘭在歐國盃的最新戰況。（路透社）

剛上任英國首相的施紀賢，是忠實阿仙奴球迷，即使他在華盛頓出席北約峰會時，在空閒時間不忘留意「三獅軍團」的動向，施紀賢與荷蘭首相霍夫（Dick Schoof）更一同欣賞四強戰。

施紀賢心繫足球，他在其中一節會議中，短暫離開5分鐘，就看到哈利卡尼的入球。這名61歲的新任英國首相在峰會前笑言，叫工作人員「傳紙仔」給他，更新英格蘭在四強戰的最新情況。

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施紀賢與霍夫忙裏偷閒，一同欣賞歐國盃四強戰。（路透社）