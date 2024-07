愛爾蘭總理哈里斯(Simon Harris)7月17日訪問英國,與首相施紀賢(Keir Starmer)會面,雙方同意改善關係,並承諾在北愛爾蘭和英國脫歐後遺症等問題上加強合作。



路透社報道,哈里斯在Instagram上載訪問首相鄉間官邸契克斯(Chequers)的照片,見到他和施紀賢都手持健力士(Guinness)啤酒,並稱正進行重要的英國—愛爾蘭重啟。

而在兩人會面前夕,施紀賢證實工黨政府會廢除涉及參與多年來北愛爾蘭暴力事件的前軍人及武裝份子特赦計劃。愛爾蘭一直不滿該計劃,哈里斯在會面開始時表示,指施紀賢的決定是重啟和加強兩國關係的及早機會。

雙方在聲明中亦表示同意舉行年度峰會促進合作,施紀賢則會在9月7日訪問都柏林。

施紀賢當選英國首相後,愛爾蘭總理哈里斯成為首位到訪首相鄉間官邸契克斯的外國領袖。British Prime Minister Keir Starmer and Irish Taoiseach (Prime MInister) Simon Harris walk through the garden at Chequers, near Aylesbury, Britain, July 17, 2024. (Carl Court/Pool via REUTERS)