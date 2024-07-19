加州迪士尼樂園或相隔40年再度罷工　要求改善薪酬待遇

美國加州迪士尼樂園度假區的數百名員工週三（7月17日）在園區外抗議示威，要求加薪，員工們週五將投票決定是否要大罷工。



示威集會由代表迪士尼樂園約14,000名員工的工會籌辦。一些示威員工穿着《奪寶奇兵》（Indiana Jones）和《星際大戰》（Star Wars）主題遊樂設施的服裝，另有員工高舉牌子，寫着「米奇要公平薪酬」和「迪士尼，不要成為惡人」的標語。

44歲女員工克里斯塔勒斯（Ginny Cristales）說：「我們要公平的工資。罷工是迫不得已的手段，我們不想這麼做。但如果迪士尼不同意我們的要求，那我們準備好了（要罷工）。」

加州迪士尼樂園員工7月17日在園外集會，要求改善待遇。（REUTERS）

迪士尼自4月以來與代表員工的四個加州工會進行談判，但至今未取得任何成果。工會還申訴迪士尼恐嚇員工，500多名戴上工會徽章的員工遭到訓斥和警告。徽章上印有米奇老鼠戴着手套緊握拳頭的圖案，迪士尼稱，這些徽章違反了「迪士尼形象」的着裝規定。國家勞資關係委員會已就工會的指控展開調查。

迪士尼員工週五（19日）將投票表決是否授權工會罷工，工會一旦獲得授權，將決定罷工條件和時長。工會定於下週一和二，與資方會面談條件。

據報道，迪士尼員工上一次罷工是在1984年，若是時隔40年再次罷工，將是繼去年荷里活演員和編劇大罷工之後，另一場具有歷史意義的罷工行動。

本文獲《聯合早報》授權轉載

