美國迪士尼可怕意外　女玩滑水梯泳衣卡下身　水流狂沖致嚴重撕裂

美國佛羅里達州迪士尼樂園遭一狀告上法院，因為曾有名30歲女遊客麥吉尼斯（Emma McGuinness）在挑戰高空滑水道期間，被強大的水流狂沖，導致下體有嚴重撕裂傷。



儘管工作人員早就提醒要記得「雙腳併攏」，但麥吉尼斯認為，滑水道這種設施在遊玩期間，會因為強大的碰撞導致無法順利合腳，因此在事發將近4年後怒向迪士尼提告求償，索賠5萬美元。

「Humunga Kowabunga」滑水道是佛州迪士尼相當有名的設施之一（點圖放大瀏覽）：

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綜合《每日郵報》（Daily Mail）等外媒報道，事件發生在當地時間2019年的10月，位於美國佛羅里達州的迪士尼樂園。

麥吉尼斯和家人同遊園區，在挑戰熱門設施「Humunga Kowabunga」時，意外被滑水道的強大水流沖擊下體導致嚴重撕裂傷。

（編按：出事的滑水道讓人在5層樓高的黑暗隧道中向下直墮，速度接近每秒17米，然後墮進下方的泳池。）

麥吉尼斯在起訴文件中表明，在滑落的同時，她的泳褲因為強大的沖擊力而卡在雙腿間，伴隨着一陣劇痛傳來，她也在低頭查看的同時發現大量鮮血流出，嚇壞在場所有人。

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麥吉尼斯強調，自己知道玩滑水道一定會有受傷，但跟原本預期的「瘀青傷勢」卻是天差地遠，自己不僅下體撕裂，更發現內臟器官受損，多項永久性的傷害讓她相當不能接受，認為是園方疏失。

在文件中也寫到，儘管園區工作人員在出發前曾提醒，水流沖擊力非常大，在下滑時一定要交叉雙腿，但麥吉尼斯認為在強大的水流以及碰撞下，要好好的併攏雙腿根本是不可能的事情，最終決定向迪士尼提起告訴，同時求償5萬美元。

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「Humunga Kowabunga」滑水道是佛州迪士尼相當有名的設施之一，高達62米高的滑水道，在整個下落過程最高時速可達40英里（約64公里），水流造成的衝擊力可見一斑。

不過從許多遊客的打卡貼文中發現，目前沒有其他人因沖擊力而受傷。

（編按：lawandcrime.com於9月29日引述訴狀稱，「麥吉尼斯女士接近滑梯的終點時，她的身體被抬起以及飛起來，然後她撞上滑水道壁，再被撞回到滑梯上——這增加她雙腿無法交疊或受傷的可能性， 」內文稱：「（碰撞到）滑梯的衝擊以及滑梯底部積水的衝擊，導致麥吉尼斯女士的衣服（泳衣）被擠進她雙腿之間，並被水力猛烈地壓入她體內。她立即​​感到劇烈痛楚，當她站起來時，血液開始從她的雙腿之間湧出。」

訴狀稱，由於其特殊的解剖結構，女性體內因水進入而受傷的風險遠大於男性。”她須接受專家為她修復損傷，她最終出現嚴重且永久性的身體傷害，包括嚴重的陰道撕裂傷、全層裂傷導致她的腸子從腹壁突出，以及損及她內臟器官」。

內文稱由於女性構造關係，她們因進水而受傷的風險遠大於男性。迪士尼忽略了想要使用這設施的女性所面臨的特殊風險。文中指出如樂甿為她提供防護裝備或衣服，她會穿。

訴狀稱，迪士尼沒有警告女性使用滑梯的受傷風險會增加，麥吉尼斯女士也沒有被警告她因性別或所穿的衣服而面臨更大的受傷風險。）

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