美國大選｜《華郵》：奧巴馬稱拜登需重新考慮連任計劃

美國總統拜登（Joe Biden）近日接連面對退選壓力，多名民主黨重量級人物公開或私下表態，認為拜登應該放棄連任。而拜登的舊拍擋、前總統奧巴馬（Barack Obama）亦被指呼籲對方認真考慮連任計劃。



路透社7月18日引述《華盛頓郵報》報道，多名知情人士透露，奧巴馬向盟友表示，拜登的勝算已大幅減弱，認為拜登需要認真考慮自己作為候選人的可行性。

報道提到，拜登在上一次與共和黨的前總統特朗普（Donald Trump）辯論後，他只與奧巴馬談過一次。奧巴馬強調，自己關心的事情是保護拜登和他的政治遺產，並反駁他一個人就能影響拜登決策過程的觀點。

2024年6月15日，美國總統拜登（Joe Biden）和前總統奧巴馬（Barack Obama）在洛杉磯出席籌款活動。（Reuters）

美媒AXIOS同日報道，根據數名民主黨高層人士私下指，黨內國會領導人及親密朋友將遊說拜登最快在本週末決定退選。

報道指，黨內領袖、拜登的朋友和主要金主都認為拜登無法獲勝，無法改變公眾對他年齡和敏銳度的看法，也無法讓民主黨獲得國會多數席位。拜登獲告知如果他繼續留任，對手特朗普可能會以壓倒優勢獲勝，並在11月大選「清走」拜登的政治資產與民主黨的希望。

眾議院前議長佩洛西（Nancy Pelosi）日前與拜登的私下談話中，亦引用近期民調表現指對方無法擊敗特朗普，指他若繼續尋求連任，或將破壞民主黨在大選中拿下眾議院的機會，因此呼籲拜登以大局為重，放棄連任計劃。