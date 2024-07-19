拜登病中繼續面對黨內換人聲浪　本週末可能宣布退選

美國總統拜登的一名顧問說，拜登周三（7月17日）新冠病毒檢測呈陽性後，情況良好。相比之下，他的競選之路要坎坷很多。



彭博社報道，越來越多民主黨高層議員的公開警告令拜登競選連任的努力一再受挫，現在可以說已經是大選辯論以來最脆弱的時候。在周四（18日）晚間特朗普就接受共和黨總統候選人提名發表演講前，政治討論主要集中在拜登會不會退選，將在什麼時候以何種方式退選。

在共和黨全國代表大會間隙，拜登的競選團隊堅稱總統的決心「毫未動搖」，儘管壓力不斷增加，他仍然專注於競選。

來自科羅拉多州的參議員希肯盧珀（John Hickenlooper）是參院中最新一位暗示拜登退選的民主黨議員。眾議院少數黨領袖哈傑弗里斯（Hakeem Jeffries）加入了參議院多數黨領袖舒默的行列，他們在公開聲明中沒有否認曾經向總統施壓要求他退選。

據《華盛頓郵報》報道，前總統奧巴馬告訴盟友，拜登通往勝利的道路已明顯變窄，而且他相信拜登需要認真考慮繼續參選的可行性。

黑石集團高管，民主黨捐贈人格雷（Jon Gray）說，他希望拜登考慮一下總統職位是個「非常具有挑戰性的體力活」。

《華盛頓郵報》報道，前總統奧巴馬告訴盟友，他相信拜登需要認真考慮繼續參選的可行性。2024年6月15日，奧巴馬與拜登出席競選籌款活動。（Reuters）

據一位不願具名的參議員助手稱，民主黨參議員就快要呼籲拜登退出了，唯一的問題是何時以及如何宣佈他們的立場。

與拜登關係密切的人透露，他的盟友中感覺退選不可避免。但是知情人士稱，由於拜登現在因為感染冠病而自我隔離，加上他越來越依賴於幾個忠心顧問組成的小圈子，很難說他會如何看待最新的事態變化。

延伸閲讀

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7月16日，拜登在美國內華達州拉斯維加斯的馬里奧西區市場雜貨店內與群眾打招呼時揉了揉鼻子。（路透社）

對拜登競選持批評觀點的人敦促他拿出證據證明能夠與特朗普抗衡並繼續再幹四年，而感染冠病對於想要反駁質疑聲音的拜登顯然是雪上加霜。

這樣的政治環境讓拜登的助手們感到憤怒，似乎沒有機會擺脱這個正在吞噬他們的死亡螺旋。

新聞網站Axios周四上午報道稱，民主黨高層人士認為，來自黨內議員和密友的壓力將說服拜登最早在本週末退出競選。

在密爾沃基，拜登副競選經理昆汀·霍士（Quentin Fulks）在接受記者採訪時，指責媒體總把關注點集中在民主黨同僚要求拜登退選上。他堅持稱，拜登目前「感覺良好」，可以繼續打電話和工作。他們「沒有考慮過任何拜登不在選票上的情況」。

在民主黨人對他競選資格的質疑越來越深之際，拜登因染病暫時淡出公眾視野不利於他扭轉劣勢。

希肯盧珀周三晚間接受路透社採訪時說，他相信拜登正在思考就是否繼續競選做出決定。他說，「這個決定得由他自己做出，但肯定有越來越多跡象表明換人最符合國家利益」。

據ABC News周三早些時候報道，參議院多數黨領袖舒默告訴拜登結束競選對民主黨更加有利。眾議院少數黨領袖傑弗里斯對拜登說他拖累了民主黨在國會的競選活動。據美國有線電視新聞網（CNN）報道，前眾議院議長佩洛西私下告訴拜登，他將無法擊敗特朗普。

拜登在前往特拉華州家中自我隔離時似乎身體虛弱。在拉斯維加斯登上空軍一號時，他步履緩慢地走上扶梯，降落後在坐進一輛運動型多用途汽車（SUV）時似乎還需要人幫忙。總統醫生奧康納（Kevin O'Connor）周三發布聲明稱，拜登出現流鼻涕、咳嗽和全身不適症狀。