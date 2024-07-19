美國海軍陸戰隊發布「欺騙」戰略條令　中國：停止以謊言蠱惑世人

美國軍事新聞網站Military.com於7月10日報道，美國海軍陸戰隊12年來首次發布名為「欺騙」的最新條令，包括如何以欺騙手段對付敵人、製作虛假情報訊息等。中國外交部發言人林劍19日在例行記者會上回應指，美方應立即糾正錯誤做法，停止以謊言蠱惑世人、污衊抹黑他國。



林劍表示，從美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）公開承認「美國撒謊、欺騙、偷竊」，到前不久披露的美國國防部在新冠疫情期間開展抹黑中國疫苗的虛假訊息行動，再到這次美軍公布名為「欺騙」的最新軍事條令，皆顯示美國慣於打着所謂「國際道義」的旗號干謀取私利的勾當，慣於通過欺騙性宣傳散布虛假訊息，慣於通過輿論戰、認知戰構陷打壓他國。

中美關係・中美貿易・中美晶片戰・中美國旗：2021年1月21日，中國北京一間美國企業大樓外有中美兩國國旗隨風飄揚。（Reuters）

中方指，國際社會對此看得很清楚，對美國的這些伎倆也始終保持警惕，美方妄想繼續靠欺騙在國際社會帶節奏的時代早已一去不復返。

林劍呼籲，美國儘快就其為一己私利長期散布虛假訊息給國際社會一個交代，就其「欺騙」策略帶來的嚴重傷害給發展中國家一個交代。

根據美國軍事新聞網站Military.com指，海軍陸戰隊逾10年來首次發布關於如何使用欺騙手段的官方條令，形容這是歷史上軍隊使用的一種戰術，透過誘餌、示威、詭計和操縱資訊來故意欺騙敵人。