巴西南部家禽養殖場紐卡素病毒肆虐　農業部長憂慮打擊貿易

巴西南部南里奧格蘭德州（Rio Grande do Sul）一家家禽養殖場爆發紐卡素病毒（Newcastle disease，又譯新城病毒），造成養殖場內半數家禽死亡，當局隨即宣布該州進入動物衛生緊急狀態，以控制疫情。



巴西農業部週五（7月19日）說，當局在有關養殖場局部範圍發現紐卡素病毒病例，導致約7000隻家禽死亡，佔家禽總數的一半。

據了解，這個家禽養殖場目前已暫時關閉。為防止疫情蔓延，養殖場內的所有雞將被銷毀。

巴西農業部長：疫情或引發貿易禁令

巴西農業部長法瓦羅（Carlos Favaro）說，紐卡素病毒疫情可能引發貿易禁令。

巴西是全球最大的雞肉出口國，佔全球供應量的近40%，若暫停出口將對其他國家的雞肉供應將產生連鎖反應。

紐卡素病毒在禽鳥類中傳播性極強，會侵襲呼吸系統、神經系統和消化系統，但不會影響人類。

本文獲《聯合早報》授權轉載

