中國商人泰國遭同胞搶劫　泰媒：疑犯已逃往香港

一名中國商人7月17日晚上在泰國春武里的家中遭3名同鄉入屋行劫，並綁架事主的堂妹，當地傳媒指，疑犯已經逃往香港。



《曼谷郵報》19日報道，事發於17日晚上9時左右，三名男子闖入春武里一間住宅，其中一人用槍指嚇譯音姓錢的34歲中國男子Qian Peng Yi，指示對方走入睡房，再綁起他。

疑犯在家中大肆搜索，並要求事主轉帳1000萬泰銖（約215萬港元）到一個銀行戶口，否則對身處另一房間、事主的33歲堂妹不利。

泰國春武里一間住宅7月17日發生行劫案，中國籍事主（左）透過翻譯員（中）向警方講述事件。（網上圖片）

事主持續受壓下仍拒絕就範，更在疑犯不為意的情況下逃到屋外躲藏，並目睹三人與堂妹乘車離開。他在18日凌晨成功報警求助，稱憂慮堂妹的人身安全。探員到場調查，又審視現場和附近的閉路電視片刻尋找線索。

一名貨車司機18日晚上與警方接觸，他曾獲一間代理聯絡，安排一批中國顧客由芭堤雅前往曼谷素瓦那普機場（Suvarnabhumi Airport）。該名司機表示，當時他被指示在17日晚上10時到距離事主住所約1公里外的酒店迎接客人，但沒有人現身。

該名司機稱，經過多次延誤和討價還價後，4名中國人在晚上11時15分左右終於現身，他形容其中一人看似是假扮成男人的女性。4人在18日凌晨1時左右抵達機場，司機拍下對方在機場門口吸煙的照片。

警方根據該照片，發現其中一人是事主的堂妹，因此懷疑她與3名疑犯密謀行劫事主，並與三人乘坐同一航班抵達和離開泰國的時間吻合。報道引述消息指，當局正收集證據，再向泰國法院申請包括事主堂妹在內的4人拘捕令。