Crowdstrike更新致微軟Windows系統死機　全球逾5000航班取消

微軟（Microsoft）系統7月19日在全球多個地區傳出服務故障的消息，多地機場受影響。根據航空業英國分析公司睿思譽（Cirium）提供的數據，19日有5,078個航班被取消，其中包括167個從英國出發的航班和171個從英國抵達的航班。



路透社報道，全球性的系統問題影響多國，包括在西班牙的機場和土耳其航空。由於服務供應商、全球電子商務系統Navitaire出現故障，全球多個地區與航空公司的網站部份功能受影響。

香港

香港機管局表示，由於微軟系統故障，香港機場受影響航空公司須改用人手辦理登記手續，航班運作暫未受影響。

日本

成田機場表示，包括捷星航空和香港快運在內航空公司的日本系統發生故障。

印度

在孟買，靛藍航空（IndiGo）、阿卡薩航空公司（Akasa）和香料航空（SpiceJet）受影響。有網民在X分享靛藍航空的手寫登機證。

韓國

韓聯社報道，韓國某些廉航受IT故障影響。濟州航空受IT故障影響。

澳洲百貨公司一部收銀機失靈，出現藍色畫面（AAP Image/Jono Searle via REUTERS）

美國

美國聯邦航空管理局（FAA）稱，由於通訊問題，包括達美航空、聯合航空和美國航空在內的幾家美國主要航空公司，所有航班於19日上午停飛。

微軟死機：2024年7月19日，美國華盛頓一個機場的電子螢幕變成藍色畫面（Ben Platnick/via REUTERS）

英國

倫敦希斯路機場（Heathrow Airport，又稱希思羅機場）、斯坦斯特德機場（Stansted Airport）和吉域機場（Gatwick Airport），以及愛丁堡機場等受IT故障影響，出現延誤。

西班牙

西班牙馬德里巴拉哈斯機場（Barajas Airport）有大批旅客滯留。

微軟死機：2024年7月19日，西班牙馬德里巴拉哈斯機場（Barajas Airport）有大批旅客滯留（Reuters）

微軟死機：2024年7月19日，西班牙馬德里巴拉哈斯機場（Barajas Airport）有大批旅客滯留（Reuters）

台灣

台媒報道，台灣虎航購票系統受影響，桃園機場7間航空公司離境、報到也受影響，無法用電腦工作。

微軟出現全球故障，香港國際機場須改用人手辦理登機手續。（Jesse Yuen／HK Express 香港快運及旅行資訊關注組）

新加坡

樟宜機場一些航空公司正以人工辦理登機手續，包括亞洲航空（Air Asia）、菲律賓宿霧太平洋（Cebu Pacific）、酷航（Scoot）及捷星亞洲（Jetstar Asia）。

荷蘭

阿姆斯特丹機場史基浦機場（Schiphol airport）表示受到問題影響，呼籲今天出發的旅客先與航空公司聯絡。

澳洲

悉尼、墨爾本、維珍尼亞機場受影響。澳洲航空部份航班不得不登機延遲。