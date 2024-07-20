Crowdstrike更新致微軟系統死機　Microsoft建議重啟　可多達15次

美國科技龍頭微軟（Microsoft）7月19日提出關於Windows系統死機的解決方案，那就是重啟電腦。微軟表示，有些人重新啟動設備多達15次來解決這個問題。



微軟19日在網站上問：「你嘗試過將其關閉然後再次開啟嗎？」微軟表示，這對一些虛擬機器使用者有效，也就是電腦與螢幕不在同一位置的電腦。

微軟死機：2024年7月19日，美國華盛頓一個機場的電子螢幕變成藍色畫面（Ben Platnick/via REUTERS）

微軟表示：「可能需要多次重啟，但總體反饋是，重啟是現階段有效的故障排除步驟。」

微軟死機：2024年7月19日，西班牙馬德里巴拉哈斯機場（Barajas Airport）有大批旅客滯留（Reuters）

4步自救

它還建議刪除某個與Crowdstrike相關的文件，即「Windows/System32/Drivers/CrowdStrike/C-00000291*.sys」。首先打開安全模式，然後導覽至「C:\Windows\System32\drivers\CrowdStrike」目錄，找到與「C-00000291*.sys」相符的文件並把其刪除，之後正常啟動主機。