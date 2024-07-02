日本富士山開山亂到七彩：登山拖篋穿短袖衫　無預約吃閉門羹者眾

日本富士山靠山梨縣側的「吉田口登山步道」1日起開放，象徵夏日登山季開啟。



為解決「觀光公害」問題，縣府首度祭出「限制單日入山人數」、「徵收通行費」、「安裝閘門」3大新規。

然而上路首日仍狀況不斷，許多外國登山客不知登山得事先預約，還有中國遊客穿短袖、拉着行李箱登山。

日本富士新聞網（FNN）7月1日引述一名中國登山客稱能在最後一刻買到門票，但「不知道（要取得通行證）。這很困難，因為我聽不懂日文。」櫃檯的工作人員看來也感到困惑，他們不知如何應那些不知入山要網上預約的外國人。

富士山開山首天情形（YouTube@FNNプライムオンライン）

富士山開山首天情形（YouTube@FNNプライムオンライン）

另一方面，FNN記者也看到外國人以非常輕便的衣服登山，這對於在如此惡劣的天氣下這樣穿來爬山，實在令人難以置信。記者沿着山路繼續前進時，看到一位穿着短袖襯衫、背着行李箱的中國遊客正在向山頂走去。

這名中國登山客說：「裏面有衣服，只是衣服，所以不重。」

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NHK報道，今年是新冠等級將至5級後首個登山季，也是富士山列名世界文化遺產的10週年，吸引眾多外國遊客登山。

然而，由於許多人目標是在富士山山頂觀賞日出，便採取「彈丸登山」（bullet climbing）方式，單日來回夜攻登頂，容易因為睡眠不足引發意外，引發安全疑慮。

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為避免混亂狀況，山梨縣政府今年祭出3大新規：

1. 限制單日入山人數4000人，有預約山屋住宿者不在此限，3000名額透過網路預約，1000名額留給現場登山客。

2. 登山客入山時收取2000日圓（約96港元）通行費、1000日圓（約48港元）保護合作費。

3. 在多數登山客使用的「吉田路線」5合目登山道入口設閘門，下午4時至凌晨3時關閉，防登山客夜攻山頂，達到每日入山人數上限時，閘門也將關閉。



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不過，新規上路上仍出現亂象；《朝日新聞》報導，有許多外國遊客穿短褲、涼鞋輕裝登山，還有一名中國遊客拖著行李箱、穿著短袖襯衫，稱「行李箱不會太重」。

另外，許多外國遊客不知道得先上網預約，在服務處出示QR Code並繳費後，換取黃色識別腕帶才能上山，因此被擋在入口外。

現場服務人員與外國旅客語言不通，溝通上也形成阻礙。

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】