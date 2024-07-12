富士山開山迄今4死　再有香港人出事躺地無法動　疑因這病症出事

日本富士山的山梨一側1日開放登山後，靜岡一側也於10日開山，吸引大批登山客攻頂。



但才開山沒多久，就已經傳出4起死亡意外。山小屋也陸續接收到身體不適的登山客，救難人員忙翻。

38歲香港登山客首次挑戰富士山 疑因低溫症「無法動」幸獲其他山友救助（點圖放大瀏覽）：

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儘管在各種管制下，彈丸登山的問題已有所改善，但許多觀光客以輕便裝備登山，讓工作人員擔憂會引發意外。

大批人潮也使富士山上的廁所已堆滿民眾丟棄的垃圾。

男子穿短袖、牛仔褲上山，被工作人員勸阻。（朝日電視台YouTube）

綜合《朝日電視台》與《日本電視台》報道，富士山山梨側1日開山後，已傳出一名香港登山客攻頂途中死亡。

靜岡一側10日開山後，短短2天也傳出3起死亡案件。一名中年男子10日下午2點滑落火山口，陷入昏迷後確認死亡。10日也有一名77歲老翁倒在富士山御殿場口，隨後確認不治。一名60多歲男子則於11日清晨4點，被發現倒在富士宮口7合目，沒有生命跡象。

為了防止危險的「彈丸登山」（單攻登山，夜間爬山到山頂看日出，不在山小屋過夜），山梨縣今年祭出在5合目登山道入口設置閘門、管制開放時間等措施，靜岡縣也導入「事前登錄系統」，讓登山客預先上網登記使用登山路線、是否有預約山小屋住宿等資訊，並透過影片宣導登山規矩與禮儀。富士吉田市估計，開山後截至目前為止，今年的彈丸登山人數，已不到去年的三分之一。

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日媒拍得有外國遊客拖着行李箱，踏上登上富士山的旅途。（富士電視台晨早資訊節目《めざまし8》YouTube頻道截圖）

日媒拍得有外國遊客穿着單薄開始踏上登上富士山的旅途。（富士電視台晨早資訊節目《めざまし8》YouTube頻道截圖）

富士山開山首天情形（YouTube@FNNプライムオンライン）

富士山開山首天情形（YouTube@FNNプライムオンライン）

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但許多遊客不知道富士山氣候多變，只穿輕便的短袖、牛仔褲上山，遭到工作人員勸阻。一名38歲香港男性，10日晚間在攻頂途中也因失溫無法動彈，被好心的登山客送到山小屋。

山小屋經營者呼籲，民眾攀爬富士山時務必做好準備，避免以輕便穿著登山。因為登山過程中體力會下滑，且難以應付急遽下增的氣溫。

富士山過去多次被提起的垃圾問題，今年也沒有出現改善。位於富士山5合目的公共廁所，現在被丟棄大量垃圾，大約可裝滿7個45公升的垃圾袋。

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