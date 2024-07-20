CrowdStrike更新致微軟死機 澳洲官員：提防犯罪分子詐騙電郵
撰文：劉耀洋
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微軟（Microsoft）系統7月19日因Crowdstrike更新失誤在全球多地傳出服務故障，銀行、媒體、機場、超市、零售商、政府機構、醫院及報案中心都因此陷入困境。澳洲內政部長奧尼爾（Claire O'Neil）20日警告，正有犯罪分子正利用系統故障之際進行網絡詐騙。
澳洲特別廣播服務公司（SBS）20日報道，奧尼爾在記者會上稱，報告顯示有犯罪分子正利用微軟死機一事進行網絡釣魚式詐騙。
有受害人收到冒充CrowdStrike或冒充Microsoft代表發出的電子郵件，要求收件人付款或輸入銀行詳細信息才能重新啟動系統。
奧尼爾呼籲，任何聲稱來自CrowdStrike或提出重新啟動系統的電子郵件、電話都應被視為「有可疑」。
報道引述澳洲網路安全中心（ACSC）指，已發現有不法團體正試圖利用微軟系統故障進行詐騙活動。
ACSC提醒有需要人士，只應從CrowdStrike官方獲取資訊及更新。CrowdStrike也向客戶提供指引，提醒用戶通過其網站的客戶端獲取正確資訊。
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