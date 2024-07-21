學者指特朗普上台「肯定要整中國」　或令中美大脫鈎

美國前總統特朗普（Donald Trump）7月15日宣布，俄亥俄州參議員萬斯（J. D. Vance）將是他的競選總統副手。如果「特朗普2.0」時代開啟，將為中美關係注入更大不確定性。



特朗普曾揚言如果重返白宮，將對所有中國商品徵收60％關稅，而萬斯也稱「中國是美國最大威脅」。輿論因此預測這對共和黨競選組合11月一旦勝選，對中國發動新一輪貿易戰或不可避免。

2024年7月15日，美國前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）宣布副手為俄亥俄州參議員萬斯（J.D. Vance）。圖為2人在第一天的共和黨全國代表大會（RNC）上握手。（Reuters）

對於「特朗普2.0」時代可能日益逼近，本週引發中國輿論高度關注。

微信公眾號「明叔雜談」17日發文，指特朗普是挑起中美博弈的「始作俑者」，如果11月他再次當選，肯定會對中國施加「極限壓力」，為後續中美博弈創造籌碼。這將導致中美關係在他就職後很短時間內「劇烈波動、急劇惡化」。

該文認為，美國在「特朗普2.0」時代最可能對中國下手的地方仍是經貿議題，2018年對中國發起的貿易戰，將在2025年初進一步升級；中美走向「新冷戰」和「全面脫鈎」風險也將增加。儘管中美直接走向全面軍事對抗風險不大，但美國大概率會繼續在台灣問題上挑釁、刺激北京。

中美關係：中共中央政治局委員、外交部長王毅（右）2024年4月26日上午在北京同美國國務卿布林肯（Antony Blinken，左）舉行會談。（Mark Schiefelbein/Pool via REUTERS）

中國人民大學國際關係學院教授金燦榮也在微博撰文，研判「如果特朗普上台，肯定要整中國」。比較麻煩的是經貿關係，特朗普若簡單粗暴對中國加徵關稅，「將對中美經貿關係造成致命打擊」。

南洋理工大學拉惹勒南國際關係學院副教授李明江接受《聯合早報》採訪時分析，特朗普和其幕僚、萬斯等在對華經貿關係上觀點立場趨同，如果重返白宮，「一定會跟中國加大貿易戰，打壓力度大概率會超過第一任期」。

新加坡管理大學李光前商學院副教授傅方劍受訪時則研判，特朗普揚言對中國輸美商品關稅全面提升60％，但「一定做不到」。他指出，美國目前還未找到完全取代中國商品的替代源，加征關稅勢必加重通脹問題，嚴重損害美國中下層消費者購買力，還會承襲拜登政府對抗通脹不利的形象。

美國智庫「美國行動論壇」（The American Action Forum）估計，對中國商品徵收60％的關稅，將使美國家庭每年增加高達1,950美元（約1.5萬港元）額外成本。

圖為2019年1月30日，鏡頭下擺放在美國加州長灘港J碼頭的貨櫃。（Reuters）

傅方劍認為，特朗普對華極限施壓仍是為增加貿易談判籌碼，讓中國購買更多美國農產品、能源等，改善兩國貿易不平衡。他指出，中國近期已開始減少購買美國大豆等農產品，可能是在特朗普重返白宮前的佈局，通過建立一定的需求量，作為未來與美國經貿談判的「讓步空間」。

李明江研判，特朗普可能不會延續拜登時代的「去風險化」政策，在經貿、投資、金融聯繫上將加快與中國「大幅度脫鈎」的步伐，以加速產業重返美國。

受訪學者認為，儘管拜登和特朗普都視中國為威脅，但特朗普更多從經濟角度評估中國威脅，拜登，更多從地緣政治戰略角度出發。

李明江研判，特朗普在遏制中國時不重視盟友關係，將提供中國修復與歐洲和其他亞太國家關係的機會，以及更多合作空間。

中國近年持續推動出口多元化，更重視中東、中亞等新興市場，以應對貿易戰的衝擊。李明江分析，貿易戰推動中國企業加速出海以規避關稅；但產能轉移海外對當前中國經濟是雪上加霜，因需要大量投資生產，以改善就業和地方財政。

他預判，如果特朗普上台，貿易戰升級，外商投資、本土企業撤離的現象也會加劇，對中國經濟形成巨大挑戰。中美關係並可能明顯下滑，兩國在亞太安全問題上的博弈也不會緩解。

圖為2019年6月29日，日本大阪，中國國家主席習近平會見時任美國總統特朗普。（Reuters）

特朗普在《彭博商業周刊》（Bloomberg Businessweek）16日發表的採訪中，指台灣「應該支付美國防衛費用」，讓外界質疑他保衛台灣的態度。

傅方劍認為，特朗普在台海兩岸是「兩頭吃」，一方面要求台灣大幅增購武器並提高防務預算，另一方面會在經貿上要求北京讓利，以換取美國減少對台軍事支持。

李明江則認為，特朗普國安團隊中不乏對華鷹派人士，不一定會同意把台灣當作打壓中國的「地緣政治牌」。

本文獲《聯合早報》授權轉載

