特朗普遇刺｜白宮前醫生：差0.6CM子彈擦頭而過　傷口開始癒合

美媒報道，當地時間20日，白宮前醫生傑克遜（Ronny Jackson）表示，在13日的賓夕法尼亞州競選集會槍擊事件中，特朗普的右耳中彈，子彈距離他的頭部不足四分之一英吋（即0.635cm）。



傑克遜曾擔任特朗普（Donald Trump）和奧巴馬（Barack Obama）的醫生，自槍擊事件那晚後，他便一直與特朗普在一起，每天評估其身體狀況和治療傷口。

2024年7月15日，美國前總統特朗普（Donald Trump）出席共和黨全國代表大會，右耳因槍擊案受傷仍貼有紗布。（Reuters）

傑克遜20日在一份聲明中表示，特朗普的右耳中槍，子彈距離他的頭部不足四分之一英吋（0.635cm），傷口大約有四分之三英吋（1.905cm）寬，最初有「明顯」的出血和腫脹，傷口不需要縫合。

聲明顯示，目前傷口的腫脹已經消退並開始癒合，但由於耳部血管集中，仍有 「間歇性出血」。傑克遜表示，特朗普在初步評估中接受了頭部 CT 掃描，並將根據需要接受包括全面聽力檢查在內的進一步評估。

圖為2024年7月20日，美國大急流城（Grand Rapids），特朗普在競選集會上演講，相中可見他右耳處已拆下白色繃帶，改用肉色繃帶。（Reuters）

「總之，前總統特朗普的情況良好，他正在按照預期從槍傷中恢復過來。」傑克遜補充道，「他沒有被打死絕對是一個奇蹟。」

當地時間20日晚，特朗普在密歇根州的競選集會上上台時，耳朵上戴着一個較小的米色繃帶，這是他遭槍擊來首次出席競選集會。

此前在密爾沃基舉行的共和黨全國代表大會上，特朗普一直在耳朵上戴了一塊更大的白色繃帶，並引發了人群的模仿。

本文獲《觀察者網》授權轉載

