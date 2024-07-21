韓國總統尹錫悅夫人金建希遭檢方傳喚　涉操縱股價和收受Dior手袋

韓媒7月21日引述首爾中央地方檢察廳消息稱，他們20日傳喚第一夫人金建希，就她涉及操縱股價、違規收受名牌袋等進行調查。



根據韓聯社，金建希20日在首爾地檢管轄的政府安保大樓就其涉嫌操縱德意志汽車股價、違反《反貪法》收受名牌包等進行非公開調查。

檢方表示，調查從20日下午1時30分開始，21日上午1時20分結束，耗時約12個小時，由於此前已發送詢問函，檢方主要基於此詢問細節。

圖為2024年6月25日，韓國總統尹錫悅與夫人金建希在大邱出席韓朝戰爭爆發74周年紀念活動。（Ahn Young-joon/Pool via REUTERS）

▼尹錫悅2023年4月24日到29日訪美，夫人金建希甫出發便開始「帶貨」，手中的黑色皮包引起外界注意，吸引女士們搶購：

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報道指，金建希及其家屬涉嫌在2009年至2012年間參與操縱寶馬汽車在韓經銷商德意志汽車股價。金建希也涉嫌違反《反貪法》，2022年9月13日從旅美牧師崔在英處收受價值相當於300萬韓元的名牌包。

金建希助手已向檢方表示，金建希收到迪奧（Dior）包當天已命令退還，但是助手因其他工作過於忙碌而忘記金建希的交代。

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