韓國總統尹錫悅夫人金建希遭檢方傳喚 涉操縱股價和收受Dior手袋
撰文：洪怡霖
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韓媒7月21日引述首爾中央地方檢察廳消息稱，他們20日傳喚第一夫人金建希，就她涉及操縱股價、違規收受名牌袋等進行調查。
根據韓聯社，金建希20日在首爾地檢管轄的政府安保大樓就其涉嫌操縱德意志汽車股價、違反《反貪法》收受名牌包等進行非公開調查。
檢方表示，調查從20日下午1時30分開始，21日上午1時20分結束，耗時約12個小時，由於此前已發送詢問函，檢方主要基於此詢問細節。
▼尹錫悅2023年4月24日到29日訪美，夫人金建希甫出發便開始「帶貨」，手中的黑色皮包引起外界注意，吸引女士們搶購：
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報道指，金建希及其家屬涉嫌在2009年至2012年間參與操縱寶馬汽車在韓經銷商德意志汽車股價。金建希也涉嫌違反《反貪法》，2022年9月13日從旅美牧師崔在英處收受價值相當於300萬韓元的名牌包。
金建希助手已向檢方表示，金建希收到迪奧（Dior）包當天已命令退還，但是助手因其他工作過於忙碌而忘記金建希的交代。
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