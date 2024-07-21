拜登退選？美國民主黨屬意賀錦麗頂上 共和黨密密準備黑材料應戰
撰文：王海
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美國總統拜登（Joe Biden）6月27日在首場總統候選人辯論會「出事」之後，民主黨內外要求「換登」呼聲高漲，美媒7月20日稱，讓副總統賀錦麗（Kamala Harris）取代拜登出選已是黨內的共識。美國共和黨早在前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）遇刺前，已在準備攻擊潛在對手賀錦麗。
目前尚不清楚如拜登退選，民主黨會如何推舉替代人選，不過美媒稱許多民主黨人認為無論是何種產生方式，最可能出線的人將是現任副總統賀錦麗。
過去數週，民主黨內「換登」，這並非黨內突然團結形成換人共識，而是疲憊到逐漸達成共識。
美媒引述民主黨內部民調指，至少賀錦麗有利於提振民主黨選民士氣，且她或能最快接棒競選，甚至有人幻想她更有力擊敗特朗普。
《紐約時報》7月20日報道，賀錦麗也是共和黨對於「換登」劇本的共識人選，共和黨人擔心她會成為美國史上首位非裔女總統，這種可能性將有助她吸納黑人選票。
根據部份知情人士，在特朗普遇刺前，競選團隊已準備反對賀錦麗的影片，打算在共和黨全國代表大會（RNC）上播放給支持者看，不過由於特朗普遇刺，他們最後取消這個計劃。
隨着拜登17日確診新型冠狀病毒感染（COVID-19），「換登」的討論進一步炒熱，共和黨亦擬定進攻賀錦麗的策略，包括她在加州擔任參議員的紀錄，以及在拜登政府中她任內的施政表現。
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