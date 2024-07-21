拜登退選？美國民主黨屬意賀錦麗頂上　共和黨密密準備黑材料應戰

美國總統拜登（Joe Biden）6月27日在首場總統候選人辯論會「出事」之後，民主黨內外要求「換登」呼聲高漲，美媒7月20日稱，讓副總統賀錦麗（Kamala Harris）取代拜登出選已是黨內的共識。美國共和黨早在前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）遇刺前，已在準備攻擊潛在對手賀錦麗。



目前尚不清楚如拜登退選，民主黨會如何推舉替代人選，不過美媒稱許多民主黨人認為無論是何種產生方式，最可能出線的人將是現任副總統賀錦麗。

針對美國前總統特朗普（Donald Trump）的槍擊事件在當地時間2024年7月13日發生後，美國總統拜登（Joe Biden）和副總統賀錦麗（Kamala Harris）14日現身白宮。拜登準備就競爭對手遇刺受傷發表聲明。（ REUTERS/Nathan Howard/File Photo）

過去數週，民主黨內「換登」，這並非黨內突然團結形成換人共識，而是疲憊到逐漸達成共識。

美媒引述民主黨內部民調指，至少賀錦麗有利於提振民主黨選民士氣，且她或能最快接棒競選，甚至有人幻想她更有力擊敗特朗普。

《紐約時報》7月20日報道，賀錦麗也是共和黨對於「換登」劇本的共識人選，共和黨人擔心她會成為美國史上首位非裔女總統，這種可能性將有助她吸納黑人選票。

2024年7月13日，美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）在美國賓夕法尼亞州費城出席競選活動時揮手致意。（Reuters）

根據部份知情人士，在特朗普遇刺前，競選團隊已準備反對賀錦麗的影片，打算在共和黨全國代表大會（RNC）上播放給支持者看，不過由於特朗普遇刺，他們最後取消這個計劃。

隨着拜登17日確診新型冠狀病毒感染（COVID-19），「換登」的討論進一步炒熱，共和黨亦擬定進攻賀錦麗的策略，包括她在加州擔任參議員的紀錄，以及在拜登政府中她任內的施政表現。