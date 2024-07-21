賀錦麗自動頂替拜登出戰大選？佩洛西不願　閃電戰式初選籌劃中

圍繞美國總統拜登（Joe Biden）是否應在大選中「讓賢」的討論日益激烈，不少民主黨人將目光投向副總統賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）。不過，美國政治新聞網（Politico）7月19日引述消息人士披露，在民主黨「大本營」加利福尼亞州，眾議院前議長佩洛西（Nancy Pelosi）「帶頭」反對讓賀錦麗自動接替拜登，而是通過公開程序選出提名人。



報道說，擁有40名成員的民主黨加州議員團7月10日在國會大樓舉行會議，討論焦點包括拜登潛在退選後的應對方案。4名熟悉討論情況的匿名人士說，會議特別談到若將賀錦麗迅速提名為下一任總統候選人，可能為民主黨帶來政治上的負面影響。

據前述匿名知情人士稱，包括佩洛西在內的多名加州民主黨人都強調，不經公開競爭選出接替人選會趕跑選民。一名了解會議情況的人士說：「南希（佩洛西的名字）帶頭提出，這需要一個公開的過程。」為避免引發眾議院領導層的不滿，該人士要求匿名。

報道指出，賀錦麗家在洛杉磯，出任參議員時代表的是加州，加州代表團是她的「天然盟友」。民主黨內部擔心的並非賀錦麗作為候選人的實力，而是擔心如果沒有公開競爭會給人留下一種「加冕」賀錦麗的印象，即候選人是由黨內精英決定，而非黨內基層。

圖為2024年2月3日，美國總統拜登（Joe Biden）在家鄉特拉華州（Delaware）威爾明頓（Wilmington）拉票時，副總統賀錦麗（Kamala Harris）發表講話。拜登的夫人吉爾（Jill Biden）和賀錦麗丈夫任德龍（Douglas Emhoff）也出席，但不在鏡頭內。（REUTERS/Joshua Roberts/File Photo）

在此背景下，舉行所謂黨內候選人「閃電戰式初選」（blitz primary）的想法據悉已在許多眾議院民主黨人中流行開來，包括加州代表團。據一名熟悉內部討論的人士稱，該想法最初是由接近前總統奧巴馬政府的人士提出。其最近似乎也得到了佩洛西方面的背書。

據報道，佩洛西的長期盟友、加州眾議員洛夫格倫（Zoe Lofgren）18日在MSNBC上呼籲通過「透明公開程序」選出新一任候選人，並提出「迷你初選」的想法：「如果他（拜登）做出決定，我們就要快速採取行動。我不認為我們可以欽點接班人，但副總統顯然是最主要的人選。」她還說，前總統克林頓和奧巴馬可以負責主持相關活動。

但民主黨內部也有聲音認為，8月下旬就要召開黨代會確定提名，在所剩時間無幾的情況下，再舉行「閃電初選」有些荒謬。對此，報道說，另一種選擇是讓賀錦麗被視為強有力的領跑者，同時仍允許一個開放的選舉程序。

2022年12月22日，時任眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）在國會舉行最後一次每週記者會。（Reuters）

此外，即使是那些贊同拜登應當退選的民主黨人，也並非都贊成通過公開程序選出接班人。一些參與對話的人甚至認為，佩洛西這樣主張，是想拖慢賀錦麗的腳步，讓其他競爭者得以湧現。

早先有民主黨官員披露，自6月27日首場辯論拜登貢獻出「災難性」表現後，「仍擁有巨大影響力」的佩洛西便一直在幕後遊走。其一名盟友稱，佩洛西不想公開呼籲拜登辭選，但將「盡一切努力確保此事發生」。另有消息說，奧巴馬也一直深入參與有關拜登競選前景的討論，接聽了許多焦慮的民主黨人的電話，其中就包括佩洛西，認為「拜登競選之路已經大大縮短」。

《政治報》分析認為，由於害怕被「排斥」，已經幾乎沒有民主黨人會挑戰賀錦麗。最近幾週，加州州長紐瑟姆（Gavin Newsom，又譯紐森）和密歇根州州長格雷琴·惠特默（Gretchen Whitmer）等都表示不會與賀錦麗競爭。

美國加州州長紐瑟姆2023年10月25日在北京舉行記者會（Reuters）

可以預見的是，如果拜登在未來幾天內退出競選，民主黨馬上要面對的問題之一是：拜登是否支持賀錦麗？如果不支持，其他黨內領導人是否會支持她？民主黨需要自問的另一個關鍵問題則更為本質：賀錦麗能不能贏，以及能不能幫民主黨贏下眾議院？

報道稱，公開和非公開民調顯示，賀錦麗的總體支持率略高於拜登，但在關鍵人口群體、尤其是非裔選民中，她的支持率高於其他潛在競爭者。

賀錦麗的支持者和盟友主張，這些調查僅代表她的基本盤，一旦賀錦麗正式參選，對她的支持就會增加。俄亥俄州民主黨眾議員格雷格·蘭茲曼（Greg Landsman）本周公開呼籲拜登結束競選，並表示賀錦麗可以贏得他所在選區的選舉。

美國密歇根州州長惠特默（Gretchen Whitmer）個人照片。（密歇根州州長網站）

也有戰場州民主黨人不看好賀錦麗。一名被允許匿名發言的戰場州民主黨議員表示，其整個星期都在聽自己選區內選民對賀錦麗作為提名人表示擔憂。「我和一些民主黨人談過，他們不想要賀錦麗。」其補充：「無論如何，我認為11月的大選都很困難，除非你能找到一個真正能把大家團結在一起的人。」

另據美國全國公共廣播電台（NPR）7月18日報道，NPR和美國公共電視網（PBS）、馬里斯特學院上週發布的最新民調顯示，假設進行一對一對決，拜登以50%比48%領先共和黨候選人特朗普，賀錦麗則以50%對49%的微弱優勢領先特朗普（Donald Trump）。不過，兩者的差距都在調查正負3.3個百分點的誤差範圍內。

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