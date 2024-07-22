拜登宣布退選稱符合黨及國家利益　全力支持賀錦麗獲民主黨提名

美國總統拜登（Joe Biden）7月21日宣布結束競逐連任，此前民主黨同僚對其健康，以及能否擊敗前總統特朗普（Donald Trump）表示質疑。81歲的拜登透過社交平台X表示，將不再成為民主黨總統候選人，他將在本週晚些時候向全國發表有關今此決定的講話，並將在剩餘任期內專注於履行總統職責。拜登又表示，全力支持和認同59歲的副總统賀錦麗（Kamala Harris）成為民主黨提名人，呼籲民主黨人團結共同擊敗特朗普，及號召支持者為賀錦麗的競選活動捐款。



拜登在X發聲明稱， 能擔任美國人民的總統是其一生中最大榮幸。雖然他打算尋求連任，但他相信我退出更符合民主黨和國家的最佳利益，他會把專注力只集中在餘下任期內履行總統職責。

路透社指出，拜登放棄連任競選，料副總統賀錦麗（Kamala Harris）將會披甲上陣。拜登最初的聲明未提到支持賀錦麗出選，但幾分鐘後再發文表達支持，稱2020年選擇對方出任副手，是他人生中最好的決定，並呼籲民主黨人團結共同擊敗特朗普。

克林頓夫婦支持賀錦麗 民主黨將公布提名程序

前總統克林頓（Bill Clinton）及前國務卿希拉里（Hillary Clinton）夫婦，已發聲明表達支持。民主黨的政治行動委員會（PAC）「Priorities USA」及「Unite the Country」已表示，支持賀錦麗獲得總統候選人提名。

不過，暫時未知民主黨會否有其他人挑戰，民主黨全國委員會主席哈里遜（Jaime Harrison），委員會將會公布提名程序及下一步行動。

2024年美國總統大選第一場電視辯論會（CNN直播截圖）

拜登6月27日出席與特朗普首場大選辯論，但被指表現差勁。逾3星期以來，民主黨內國會議員、州長及捐款人等，分別公開或私下向他施壓，要求他退出競選。