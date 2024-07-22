拜登退選恰逢冤家訪美添尷尬？　以色列總理欲藉國會演說討好三方

美媒7月21日報道稱，在總統拜登（Joe Biden）宣布退選後的不確定時期，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）將於美國當地時間22日前往華盛頓，並於24日在美國會發表演講。



《以色列時報》22日援引以色列總理辦公室消息人士的話稱，內塔尼亞胡預計將於當日上午9點從特拉維夫（Tel Aviv）的本-古里安國際機場（Ben Gurion Airport）出發。他此行仍將與拜登舉行會晤，但具體時間未定。

以色列總理內塔尼亞胡和國防部長加蘭特於2023年10月28日在以色列特拉維夫基里亞軍事基地舉行記者會。（REUTERS）

美媒報道，一位熟悉拜登日程安排的人士證實，他將在白宮接待內塔尼亞胡，但由於拜登處於新冠恢復期，因此具體的會面時間尚未確定。

除了會見拜登，內塔尼亞胡預計還將會見正在爭取並贏得民主黨總統候選人提名的美國副總統賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）。目前，還不清楚內塔尼亞胡此行是否會與美國前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）會面。

報道稱，內塔尼亞胡此行在國會的演講充滿挑戰，他需要照顧到幾方聽眾的感受：其極端民族主義執政夥伴，這是他政權生存的關鍵；拜登政府，內塔尼亞胡指望拜登政府提供外交和軍事支持；共和黨，如果特朗普在2024年11月總統選舉中再次當選，雙方可能會重啟關係。

內塔尼亞胡的執政聯盟由極端民族主義和宗教政黨組成，他在戰爭期間做出的決策不是出於國家利益，而是政治考慮。因為若反對協議的政黨之一退出聯盟，內塔尼亞胡領導的政府可能會垮台。在演講中，他的極右翼執政夥伴希望聽到內塔尼亞胡堅持戰爭並推翻哈馬斯的決心。

圖為2023年10月18日，以戰爭持續期間，美國總統拜登在以色列特拉維夫訪問，會見以色列總理內塔尼亞胡。（Reuters）

而拜登政府期望內塔尼亞胡在美國支持的最新停火建議方面取得進展，並就戰後願景提供細節。共和黨人則希望內塔尼亞胡站在拜登的對立面，並提升共和黨作為以色列堅定支持者的形象。

這將是內塔尼亞胡繼1996年、2011年和2015年之後，第4次在美國國會發表演講。美媒認為，內塔尼亞胡在演講中稍不注意就會激怒其中一方聽眾，如果他想保住對權力的微弱控制，就無法承受這一風險。不過這次演講至少為內塔尼亞胡提供機會向以色列人表明，美國對他的支持不變。

華盛頓近東政策研究所阿以關係項目主任馬科夫斯基（David Makovsky）說：「他希望以色列人相信，他在美國仍然非常受歡迎，美國人支持他。」

值得一提的是，內塔尼亞胡此番受邀赴美國會演講，引起美國參議員的抵制。

美國佛蒙特州（Vermont）無黨派參議員桑德斯（Bernie Sanders）此前發聲明稱，以色列對加沙地帶的巴勒斯坦人犯下嚴重的戰爭罪行，美國會不應該邀請一名「戰犯」發表演講，這將是美國極其「悲傷的一天」。

2024年4月20日，美國眾議院就向烏克蘭、以色列和台灣提供援助的法案進行投票之前，鏡頭下美國會山莊的景色。（Reuters）

除桑德斯之外，美國民主黨眾議員約翰遜（Hank Johnson）、弗羅斯特（Maxwell Frost）和Jan Schakowsky等多名議員都表示，他們可能不會出席內塔尼亞胡的演講。

報道稱，內塔尼亞胡將與6月獲救的中以混血人質諾亞（Noa Argamani）和他的父親一同前往美國。

然而對於許多被劫持人質家屬來說，內塔尼亞胡此行是一種侮辱。女兒被扣押的Ayelet Shachar表示：「現在不是旅行的時候，內塔尼亞胡：先達成停火協議，然後你才能旅行。」

本文獲《觀察者網》授權轉載

