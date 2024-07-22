賀錦麗成美國民主黨「新帥」？非裔選民：未準備好迎接黑人女總統

《紐約時報》7月21日報道，儘管得到美國現任總統拜登（Joe Biden）的支持，不少黑人選民接受採訪時對副總統賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）競逐總統表示擔憂。



42歲的史密斯（Kristy Smith）來自美國佐治亞州亞特蘭大，從事銷售工作的她表示：「這有點令人難過，我認為賀錦麗不會在全國範圍內受到歡迎。」

作為一名黑人女性，史密斯認為，賀錦麗在參選時面臨兩大不利因素。她說：「美國還沒有準備好迎接一位女總統，遑論一位黑人女總統。」

圖為2024年7月21日，美國紐約，有人在手機熒幕閱讀美國《紐約時報》關於總統拜登宣布放棄連任競選的新聞。（Reuters）

「儘管我很想看到賀錦麗成為總統，但我不認為這將成真，」史密斯說。她認為，賀錦麗可能會失去一些拜登決定退出之前一直支持他的選民。

來自密爾沃基的65歲黑人卡車司機約翰遜（Don Johnson）表示，他一直支持民主黨人，而且也支持黑人候選人。但他對選民是否會支持賀錦麗表示懷疑。

「即使到了2024年，美國也還沒準備好接受一位黑人女性總統，」他儘管仍將支持賀錦麗，但同時表示，「我認為她是一個不錯的政治家，但總的來說，這場選舉將被歸類到種族和性別議題上。將有選民以此來反對她。」

近期民調顯示，總體來說，賀錦麗在黑人選民中很受歡迎，大多數人認可她作為副總統的工作。拜登的競選團隊也一直讓她在年輕選民和其他關心墮胎權利的人群中發揮優勢。

2024年7月11日，美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）在北卡羅來納州舉行的競選活動中發表演說。（Reuters）

21日，一些選民在接受採訪時表示，賀錦麗「身經百戰」，已做好了準備。

來自北卡羅來納州的馬歇爾（Antoine Marshall）是一名37歲的律師，在得知拜登退出競選轉而支持賀錦麗的消息時，他表示，自己並不支持拜登繼續競逐連任。

馬歇爾最關心的是特朗普是否將再次當選。他說：「特朗普執政的四年很糟糕，我認為人們已經忘記當時有多糟糕。」

因此，之前在拜登成為民主黨總統候選人似乎不可避免的時候，馬歇爾還是選擇支持他。他說，那些要求拜登退出的人並沒有提出可行的辦法。

而現在，既然拜登已經放棄參選下一屆總統，他認為賀錦麗便是接替他的最佳人選。

2024年6月19日，在紀念黑奴解放的六月節（Juneteenth）白宮活動中，賀錦麗上台跳舞。（Reuters）

如果民主黨提名的是另一位候選人的話，馬歇爾認為，這相當於「給黑人選民，尤其是黑人女性一記耳光」。

卡車司機約翰遜則表示，他確實設想了美國人選出一位黑人女性當總統的情況。在目睹了特朗普在政治上崛起的過程，約翰遜觀察到，名氣比其他任何東西都更能讓特朗普在選民中獲得所需的優勢。

據此推測，哪個黑人女性有可能贏得選舉呢？

「著名主持人奧花雲費（Oprah Winfrey），」約翰遜說。

本文獲《觀察者網》授權轉載

