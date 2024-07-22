全美50州民主黨主席一致支持賀錦麗競選總統

美國各州民主黨主席表示支持副總統賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）成為新的總統候選人，與共和黨前總統特朗普競爭。



路透社報道，美國總統拜登周日（7月21日）宣佈退出競選，讓出黨內候選人位置後，民主黨各州主席召開電話會議。州民主黨委員會協會主席馬丁（Ken Martin）在一份聲明中說：「拜登總統宣佈這一消息後，我們的成員立即集合起來，團結在一位候選人身後。這位候選人擁有贏得艱難選舉的良好記錄，而且在生育自由、預防槍支暴力、氣候保護、司法改革和重建經濟等與美國人息息相關的問題上，是一位公認的領導者。」

「這個人就是我們的現任副總統，賀錦麗。」

路透社早些時候引述消息人士稱，全美各州的民主黨主席都全力支持賀錦麗成為黨內頭號總統候選人。

針對美國前總統特朗普（Donald Trump）的槍擊事件在當地時間2024年7月13日發生後，美國總統拜登（Joe Biden）和副總統賀錦麗（Kamala Harris）14日現身白宮。（REUTERS/Nathan Howard/File Photo）

賀錦麗現年59歲，出生於加州奧克蘭市，曾擔任加州總檢察長和加州聯邦參議員等職務。

2019年，賀錦麗曾計劃角逐次年的民主黨總統候選人提名，但在初選前就退出了競選。隨後，總統參選人拜登選定賀錦麗為競選搭檔，兩人在2020年11月的大選中擊敗了時任總統特朗普和副總統彭斯，賀錦麗隨之成為美國史上首位女性副總統。她也是美國目前為止最高級別的女性民選官員，以及第一位擁有非裔和亞裔血統的副總統。

民主黨將於8月召開全國代表大會，屆時將正式提名黨內總統候選人。賀錦麗團隊據報已開展工作尋求黨代表的支持，希望能在大會上正式獲得提名。