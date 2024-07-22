拜登退選賀錦麗能否逆襲？美國博彩業：特朗普賠率領先XX％

美國總統拜登（Joe Biden）7月21日宣布退選並轉支持副總統賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）競逐總統。美媒報道，綜合當地博彩業的賠率，給予副總統賀錦麗38%的勝率，而前總統、共和黨候選人特朗普（Donald Trump，又譯川普）60%的勝率。



總統拜登宣布退選後，民主黨內不少參眾議員相繼發聲明支持賀錦麗，但據美國媒體MarketWatch報道，綜觀美國博彩業開出的賠率，普遍依然看好特朗普勝出11月5日舉行的大選。

按照目前美國博彩業的賠率，賀錦麗勝出大選的機率是38%，而特朗普獲勝的機率則為60%或更高。

特朗普的勝率比拜登退選前下跌，博彩公司之前給他的勝率約為65%，而在特朗普7月14日被暗殺不遂之後，他的勝率曾去到69%。

圖為2024年7月20日，美國大急流城（Grand Rapids），特朗普在競選集會上演講，相中可見他右耳處已拆下白色繃帶，改用肉色繃帶。（Reuters）

自總統拜登在6月27日那場辯論表現欠佳，博彩公司開出的勝率就一直處於波動。

2024年7月11日，美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）在北卡羅來納州舉行的競選活動中發表演說。（Reuters）

在那場總統辯論翌日，美國網站Predictit.org當時給予副總統賀錦麗，獲得總統提名並勝出大選的機率僅為5%，這個數字現時已轉為38%。

薩福克大學（Suffolk University）政治研究中心主任David Paleologus表示，這場選戰已被重置，不單是對參選人的重置，也是對民意調查機構的重置。