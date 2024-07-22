疑似小馬可斯吸毒影片流傳　菲律賓國防部澄清：旨在破壞政府穩定

針對一條疑似菲律賓總統小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr.）吸毒的影片，國防部7月22日發聲明澄清，指相關影片是偽造。前總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）同日發聲明，批評小馬可斯雖否認影片的真實性，卻拒絕接受毒品測試自證清白。



圖為時任菲律賓總統杜特爾特和時任當選總統小馬可斯2022年6月19日在就職儀式舉行期間合影。（Getty Images）

菲媒《菲律賓之星》（The Philippine Star）7月22日報道，相關影片在美國一個與杜特爾特有連繫，名為「MAISUG」團體的聚會上展示。 影片中，一名身穿綠色襯衫，外形與小馬可斯十分相似的人，持有白色粉狀的疑似非法麻醉藥品。

國防部在聲明中表示，「MAISUG」傳播明顯虛假影片，是帶有惡意及粗暴的行為，旨在破壞小馬可斯政府的穩定。國防部批評，相關組織選擇在美國發布影片，是為避過菲律賓的刑事責任。

針對疑似菲律賓總統小馬可斯吸毒的影片流傳，前總統杜特爾特2024年7月22日發聲明回應，指出小馬可斯接受藥物測試是最能證明其清白的方法。

對此，杜特爾特在聲明中回應，播放影片一事是組織志工私下決定，組織領導人事前並不知情。杜特爾特指出，小馬可斯接受儘快藥物測試並由可信的藥檢中心進行檢測，是最能證明其清白的方法。

2024年7月22日，菲律賓總統小馬可斯在眾議院發表第三次國情諮文。（Reuters）

小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr.）與杜特爾特（Rodrigo Duterte）1月28日曾互相指控對方吸毒濫藥，並一度在菲律賓政壇引發罵戰。